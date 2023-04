El Huesca quiere mantenerse firme en su fortín de El Alcoraz, donde está cosechando los mejores resultados de la temporada y solo ha perdido un partido, ante un Deportivo Alavés que necesita sumar para no descolgarse de los dos primeros puestos que dan derecho al ascenso directo. El cuadro del Alto Aragón, que es el rey del empate con 16 igualadas en lo que va de temporada, no se quiere conformar con un punto ante el conjunto vitoriano, por lo que se prevé un partido difícil para ambos equipos.

La ventaja del equipo aragonés es que su posición en la clasificación, sin problemas para el descenso y sin opciones para disputar la Promoción de ascenso, hará que no juegue presionado, algo que sí le puede ocurrir a su rival. El Huesca tiene para este partido las bajas del jugador japonés Kento Hashimoto, con una rotura miofibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda, y la del francés Florian Miguel por sanción, tras ver la quinta amarilla en el último partido en Villarreal.

El Cuco Ziganda parece que podrá contar con Joaquín Muñoz, que no acababa de recuperarse plenamente de las molestias que arrastra, pero que este sábado se entrenó con el grupo, apuntando a estar disponible. En el equipo podría haber cambios en la alineación con respecto a la del último partido ante el Villarreal B. Cumplida la sanción Jorge Pulido parece que volverá al centro de la zaga si está bien físicamente ya que ha estado media semana trabajando al margen del grupo por un golpe en el tobillo, aunque este sábado completó la sesión y parece recuperado, mientras que el puesto de Florian Miguel se lo disputarán Marc Mateu y Vilarrasa.

En el centro del campo no parece que vaya a haber cambios con el doble pivote formado por David Timor y Óscar Sielva, que se ha afianzado en las últimas jornadas, y delante es donde también podrían haber algún cambio ya que no acaban de ver portería los delanteros y van alternando todos a excepción de José Angel Carrillo que no cuenta desde hace bastantes jornadas para el entrenador del Huesca.

En cuanto al Deportivo Alavés, recupera efectivos para este choque en el que buscará sumar de cara a una clasificación cada vez más apretada. Luis García Plaza podrá alinear en el once a Antonio Blanco y Abdel Abqar, dos jugadores que no estuvieron disponibles en la pasada jornada por sus compromisos internacionales. Además, es posible que Salva Sevilla acompañe al centrocampista cordobés y que Jason Remeseiro y Luis Rioja ocupen las bandas por delante de Nahuel Tenaglia y Rubén Duarte.

Mala racha fuera

Tras su primer gol de la temporada, Jon Guridi apunta de nuevo a la titularidad, mientras que Asier Villalibre podría ser la referencia en ataque. Por otro lado, el uruguayo Carlos Benavídez continúa al margen del grupo por lesión.

El 'Glorioso' persigue cambiar la dinámica lejos de Vitoria. En sus dos últimas visitas ha cosechado dos derrotas ante Villarreal B y Ponferradina que le descolgaron de las primeras plazas, pero los babazorros se encuentran ante una nueva oportunidad para recuperar el terreno perdido.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Marc Mateu o Vilarrasa; Gerard Valentín, Timor, Sielva, Lombardo; Juan Carlos y Obeng.

Deportivo Alavés: Sivera; Tenaglia, Sedlar, Abqar, Duarte; Sevilla, Blanco; Jason, Guridi, Rioja; y Villalibre.

Árbitro: González Francés (Comité de Las Palmas).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 14.00.