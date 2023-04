Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, señaló que su rival de este próximo domingo (14.00 horas), el Andorra, es "diferente al resto de equipos de la categoría" y enfatizó la necesidad de romper la mala racha a domicilio de un equipo oscense que solo ha ganado un partido fuera de casa en Segunda, en Oviedo, lo que le convierte en el equipo que menos veces ha logrado el botín de forastero y el cuarto con menos puntos, 12, en los desplazamientos. En total, son 12 salidas ligueras seguidas sin vencer para los azulgranas.

"En el Andorra están haciendo una temporada espectacular, tienen un entrenador que sabe sacar muy buen rendimiento a sus jugadores, que sabe manejar el tiempo del partido y que tiene una propuesta muy atractiva para el espectador que ha llamado la atención", destacó Ziganda en rueda de prensa, para añadir que su equipo tiene una nueva oportunidad para ganar fuera de casa y que lo van a intentar con su estilo.

"Sabemos que será difícil porque es un rival que tiene la posesión, que te hace correr detrás del balón y que te lleva a idas y vueltas, pero vamos a intentar por todos los medios sacar un buen rendimiento y traernos la victoria, aunque será difícil. Será un partido de exigencia máxima. Ya lo vimos en la ida. Y en su casa será todavía más difícil", ha comentado Ziganda.

El conjunto azulgrana afronta el encuentro con las buenas sensaciones que dejó el último partido en El Alcoraz, con el triunfo ante el Burgos. “Cuando ganas, la dinámica y la energía siempre son más positivas, todo sale mejor. Es la mejor vitamina para el ánimo. Se nota en el ambiente, aunque siempre es bueno”. Igualmente, ha añadido que quedan partidos para conseguir los cincuenta puntos que te garantizan ese primer objetivo por el que pelean todos los equipos, la salvación, pero que hay que alcanzarlos. De momento, el Huesca suma 46 y está salvado ya en la práctica.

El Huesca, lejos de El Alcoraz, está sacando muchos menos puntos que en casa, algo que el técnico navarro no sabe a qué puede ser debido. "¿Qué nos puede faltar cuando jugamos fuera de casa para no tener mejores resultados? No lo sé, tal vez un punto de confianza, determinación, agresividad o algo más, y a veces haciendo más que en casa no lo hemos conseguido porque a lo mejor se va el partido en una jugada. A pesar de eso vamos a intentarlo una vez más", ha asegurado.