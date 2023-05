La SD Huesca busca ante la Ponferradina y amparada en su mayor solvencia de local el paso definitivo para lograr la permanencia en Segunda en un partido en el que el conjunto berciano llega con el agua al cuello y casi descendido, ya que solo la victoria en El Alcoraz (18.30 horas) le permitiría conservar ligeras esperanzas de vida para las dos últimas jornadas. Ante un rival tan acuciado, el Huesca del Cuco Ziganda, que no se sentará en el banquillo por la sanción de dos partidos tras su expulsión en Leganés, lo mismo que su segundo, Mossa, espera certificar la permanencia en un duelo en el que vuelve Joaquín tras cinco partidos de baja, aunque no será titular, y marcado por las protestas azulgranas por los malos arbitrajes sufridos en los últimos tiempos.

Así, con el analista Adrián Sipán como el encargado de llevar las riendas del equipo a ras del césped el conjunto oscense, tras los dos últimos resultados que no han sido positivos, con la derrota en Leganés y el empate en Málaga, no tiene otro objetivo que sumar los tres puntos y dejar sellada la permanencia para despejar cualquier duda que haya surgido en las últimas jornadas. El Huesca también buscará mejorar la imagen que está dando y dar un salto en la clasificación, ya que tras los últimos resultados ha bajado siete puestos en la tabla, por lo que confía en sumar los puntos en los tres partidos que restan hasta el final de temporada o al menos en los dos encuentros que parecen más accesibles como los de la Ponferradina y el Lugo.

Los jugadores del Huesca intentarán dar una alegría en forma de victoria a sus aficionados que están descontentos tras la últimas actuaciones de su equipo, porque ha ido a menos aunque fuera de casa ha sido una constante no ganar. Para el partido ante la Ponferradina, Cuco Ziganda, solo tendrá la baja del delantero centro José Ángel Carrillo que se no acaba de recuperar de las molestias musculares por las que lleva apartado de los terrenos de juego varias semanas.

Para el encuentro ante el conjunto leonés podría haber un par de cambios en el once titular con respecto al último partido, la entrada de Óscar Sielva en el centro del campo y la de Samu Obeng como delantero centro. Tampoco sería descartable que Ziganda variase el sistema de juego y que lo hiciese con defensa de cuatro y no con tres centrales como jugó en Leganés. El central Blasco o incluso el centrocampista Kento también tienen opciones de entrar para contener a una Ponferradina que jugará a tumba abierta, con la urgencia de no marcharse de El Alcoraz matemáticamente descendida a Primera RFEF.

Y es que el enemigo apuesta todo a la carta de la victoria en Huesca para intentar prolongar sus escasas opciones de permanencia en la categoría, precisamente ante un rival al que podría meter de lleno en la pelea por este objetivo. Los leoneses, tras su triunfo de la última jornada ante otro equipo al borde del descenso como el Málaga, siguen agarrándose a las matemáticas que, al menos en esta jornada, les siguen valiendo para mantenerse, según su técnico Juanfran García, en la uvi, pero todavía con vida en la categoría de plata.

La última visita a este escenario la pasada temporada se saldó con triunfo de la Ponferradina (1-2), mientras que en la actual campaña la victoria también fue para el equipo leonés (1-0) en El Toralín. Para el compromiso ante el conjunto oscense Juanfran tan solo cuenta con la baja por sanción del guardameta internacional iraní, Amir Abedzadeh, que últimamente había perdido la titularidad en beneficio de Miguel San Román, exarquero del equipo oscense.

Alineaciones probables

SD Huesca: Andrés Fernández; Ratiu, Blasco, Jorge Pulido, Florian Miguel; Cristian Salvador, Sielva; Marc Mateu, Gerard Valentín, Juan Carlos; Obeng.

SD Ponferradina: San Román; Ale Díez, Chakla, Amo, Pascanu, Moi Delgado; Erik Morán, Agus Medina; Dani Ojeda, Espiau, Hugo Vallejo.

Árbitro: Fuentes Molina (Comité de Valencia).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 18:30