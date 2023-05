El director deportivo de la Sociedad Deportiva Huesca, Ángel Martín González, ha realizado este lunes una valoración de la temporada del conjunto oscense, en la que el equipo finalizó en decimoquinta posición con 52 puntos, ocho por encima de los puestos de descenso. «No voy a negar que hemos acabado con la más fea. Nos ha costado mucho ganar los últimos partidos, no hemos estado todo lo bien que querríamos», ha explicado González. «No voy a decir que estamos felices pero en líneas generales no se le pueden sacar pegas», ha continuado diciendo.

El director deportivo azulgrana ha hablado también de la situación contractual y el futuro de algunos nombres importantes en la plantilla como son Andrés Fernández, Juan Carlos, Tomeo, Javi Martínez o Florian Miguel. González da por perdido a este último. «Tiene claro que no va a seguir, que le quedan dos contratos buenos y va a aprovecharlo», ha matizado. «Tomeo nos ha ayudado mucho, es un cielo de chico y a todos nos gustaría que siguiera», ha expuesto el directivo. Respecto a Juan Carlos y Andrés, Martín González ha transmitido su intención de que sigan formando parte del Huesca, pero ha incidido en la complejidad de conseguirlo en lo que respecta al apartado económico. «Todo está en stand-by. Es difícil que haya jugadores que puedan seguir porque les estamos ofreciendo un contrato con recortes importantes, gente que tiene una edad y es entendible lo que puedan hacer», ha dicho. Con Javi Martínez, al igual que con los también cedidos Sielva y Kento, la intención del club es que continúen, aunque esto sea complicado en el caso del jugador soriano que pertenece a Osasuna. «No tengo redes sociales, no sabía que Javi había dicho que no sigue con nosotros. Estamos muy contentos con su rendimiento, hemos hablado con Osasuna, lo malo son los cómputos de LaLiga, son jugadores que han dado muy buen nivel y si es posible nos gustaría que siguieran con nosotros y que han encajado bien con la plantilla», ha manifestado el director deportivo. «Sielva igual, tuvo una primera vuelta difícil, pero poco a poco se fue metiendo en el equipo y ha estado a un buen nivel. También nos queremos quedar con Kento», ha indicado Martín González. Además, el delantero del filial Diego Aznar ha extendido este lunes su vinculación con el Huesca. Aznar firmó esta pasada temporada una temporada para enmarcar, con 23 goles en 28 de Tercera RFEF, y la intención desde el club es que el joven zaragozano realice la pretemporada a las órdenes de Ziganda, que decidirá si el punta entra en dinámica del primer equipo para la campaña.