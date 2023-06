Manolo Torres confirmó este miércoles en rueda de prensa que que no va a seguir al mando del Huesca. "Dejo con efectos inmediatos de ser presidente de la SD Huesca y también he presentado mi renuncia como consejero del club", dijo el hasta ahora mandatario del club aragonés, que no quiso desvelar la causa de su marcha. Se limitó a decir que este es "el punto de culminación de una trayectoria con momentos muy buenos, buenos y no tan buenos. Cuando dos nubes se juntan hay tormenta. Creo que es bueno para ambos", indicó.

Una trayectoria, recordó, que empezó cuando el entonces consejero delegado José Antonio Martín, Petón, le llamó en el año 2012 para unirse a la Fundación Alcoraz. En 2018 Agustín Lasaosa confió en él para cargos jurídicos y en 2019 adquirió la condición de consejero delegado, hasta que el pasado año asumió la presidencia. Manolo Torres dijo que todo lo que ha hecho ha sido en interés del Huesca, aunque son conocidas las discrepancias que tenía con el consejo de administración, lo que ha supuesto su salida. De hecho, el consejo de administración ha sido quien la ha propuesto su salida, en un momento complicado para el club oscense ya que en esta temporada que acaba de finalizar acumulará más de 6 millones de pérdidas y tendrá un límite salarial de los más bajos de Segunda División El club también está pendiente de lo que ocurra en la operación Oikos, y además tiene que reducir la plantilla de personal no deportivo, sobredimensionada según una auditoría que saldrá pronto a la luz. “Es difícil tratar de expresar lo que supone representar a un club al que amas, con el que creces y al que haces formar parte de tu vida”, expuso Torres, que advirtió que “no quiero un acto lacrimógeno, pero sí lleno de agradecimientos”, nombrando a todos los que le han acompañado en el camino, y destacando a su familia y a “mis amigos, Pedro Ibaibarriaga y Pedro Camarero”. Con voz entrecortada, agradeció a la SD Huesca “por todas las enseñanzas. Aquí he aprendido a conocerme mucho mejor, a descubrir quién soy y en quién finalmente el tiempo me ha convertido. Y, sobre todo, gracias por la gente que me ha permitido conocer”. Terminaba Torres con un mensaje de esperanza. “Solo puedo desear a la SD Huesca lo mejor para el futuro. Estoy seguro de que es un futuro para construir y que se construirá, y que ese sueño de una ciudad y una provincia seguirá muy vivo apoyado en su afición y de la mano todos juntos”. Torres ha sido miembro del consejo de administración de la SD Huesca desde 2012 y ha sido el presidente número 23 en la historia del club. Cargo que asumió en mayo de 2022, tras casi tres años como consejero delegado.