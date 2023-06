José Antonio Martín Otín 'Petón', presidente de la Fundación Alcoraz, propietaria mayoritaria del accionariado de la Sociedad Deportiva Huesca, declaró hoy tras la reunión del consejo de administración que el club azulgrana no necesita que nadie lo compre porque no corre peligro económicamente. «El futuro está garantizado y el club no necesita que nadie venga a comprarlo a pesar de las últimas pérdidas sufridas», aseguró en la comparecencia institucional que realizó la entidad oscense y en la que también estuvieron presentes Fernando Callizo, presidente del consejo de administración, y Josete Ortas, director general del club. «Estamos a tiempo de volver a cifras económicas positivas. Eso va a exigir una dolorosa reestructuración que ya ha comenzado», aventuró Petón.

El Huesca está en un profundo proceso de renovación y como dijo Fernando Callizo se están haciendo gestiones para tener viabilidad en el fútbol profesional. «La situación del Huesca es buena. Ha sido un año de pérdidas pero tenemos unas reservas suficientes para sujetar esto. No queremos que se vuelva a repetir, por eso se ha encargado este estudio (en referencia a la auditoria externa encargada)», valoró Callizo. Igualmente señaló que la Fundación Alcoraz encargó una consultoría, un estudio de viabilidad para reestructurar el club, algo que se hará en próximas fechas y reiteró que «hay un patrimonio y hay reservas». Entre la medidas que se van a tomar, una es la convocatoria de una asamblea extraordinaria para proponer a los socios cambios en el consejo de administración. El club ha detectado que hay cargos de consejeros duplicados y habrá cambios pensando en tres líneas, la corporativa, la de explotación y la de ventas desapareciendo la actual comisión ejecutiva. El actual consejo de administración continuará de momento y formará parte de él la persona que ha hecho la auditoría, Gustavo García Capó. Petón indicó que hace unos meses se dirigió al consejero delegado del grupo empresarial oscense Costa, Jorge Costa, porque cree que sería bueno que entrara un inversor activo y no un comprador cualquiera, «sino un socio activo para que dé seguridad y que dé estabilidad». Así explicó la situación el presidente de la Fundación Alcoraz: «Fui yo quien se dirigió a Jorge Costa. Él es del Huesca, socio, está relacionado con el deporte y nos permitía entrar con músculo económico. Si vendiéramos el 51% de las acciones pondríamos una serie de cláusulas para que nunca se perdiese la identidad. El Huesca no necesita que nadie lo compre, eso quiero recalcarlo», afirmó Petón, que también habló de la figura de Agustín Lasaosa, expresidente del club hasta el estallido del caso Oikos: «Agustín tiene que tener el reconocimiento institucional que merece pero no te digo que mañana sea el presidente del Huesca». asPor su parte, Josete Ortas comentó que las pérdidas en la presenta temporada ascenderán «a poco más de seis millones de euros, pero el objetivo es la sostenibilidad a largo tiempo» y que se va a confeccionar «un equipo competitivo» para la próxima temporada. El Mirandés y Pablo Tomeo han llegado a un acuerdo para la incorporación del jugador a la disciplina rojilla para las dos próximas temporadas. El de Alloza, nacido en 2000, es un mediocentro de 23 años y 1,86 metros de altura que llega para reforzar la medular rojilla y aportar su gran poderío físico en las labores de contención y equilibrio del equipo. Diestro, dominador del juego aéreo y con un amplio sentido táctico, Tomeo cuenta ya con 19 partidos de experiencia en la categoría, los disputados el pasado curso en las filas del Huesca. Tomeo fue un fijo en el once de Ziganda en 12 de los primeros 13 compromisos de Liga.