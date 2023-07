El Huesca y David Timor han llegado a un acuerdo de desvinculación, por lo que, tras una temporada y media, separan sus caminos. Y es que la entidad oscense, necesitada de liberar masa salarial, ha llegado a un acuerdo para rescindir el contrato que le unía con el futbolista hasta junio de 2025. David Timor fue uno de los fichajes del Huesca en el mercado invernal de 2021. En este tiempo ha disputado 53 encuentros superando los 3.600 minutos. En la última temporada ha sido, además, uno de los cuatro capitanes del vestuario azulgrana. La Superliga de la India con su fichaje por el Goa apunta a ser su destino.

Además, el Huesca presentó este miércoles a su nuevo jugador, el centrocampista Iker Kortajarena, que ficha por dos años con opción a otro y que se ha mostrado ilusionado y que ha destacado que cuando le salió la oportunidad de firmar por el conjunto aragonés no lo dudó porque quería dar el salto a Segunda. Kortajarena, que llega de la cantera de la Real Sociedad, ha comentado que su decisión de fichar por el Huesca fue rápida. "Es un salto que doy con muchas ganas y con mucha ilusión ya que puedo aportar cosas al equipo". A la hora de definirse Kortajarena se considera "polivalente" ya que ha explicado que puede jugar en cualquier posición del centro del campo tanto a la hora de defender como de atacar.

"Me gusta llegar arriba, ya que me considero llegador, pero me puedo amoldar a cualquier posición que me pida el entrenador", ha analizado el nuevo jugador oscense.

Problemas económicos

En la presentación, Kortajarena ha estado acompañado por el director deportivo del Huesca, Ángel Martín González, que ha hecho un repaso de la situación actual de la plantilla. "El mercado está muy parado por los problemas económicos que tenemos la mayoría de los clubs y ahora a nosotros lo que nos corre un poco más de prisa es fichar un lateral izquierdo porque las demás posiciones ya las tenemos más o menos cubiertas con los jugadores que ahora tenemos", ha valorado.

Martín González: "Estamos atados porque sino hay salidas no se pude fichar por el límite de la masa salarial y de momento se ha hecho lo que se ha podido"

Al Huesca le gustaría poder dar salida a algunos jugadores y así poder fichar a otros pero, según Martín González, de momento no es posible. "Estamos atados porque sino hay salidas no se pude fichar por el límite de la masa salarial y de momento se ha hecho lo que se ha podido. La intención es traer gente con piernas, con ilusión y con ganas, pero hay que bajar el límite salarial", ha desvelado. El director deportivo ha explicado que con Andrés Fernández, Juan Carlos Real y Florian Miguel se intentó que continuaran "pero no estaban por la labor de seguir". Igualmente ha comentado que esperan recibir alguna oferta por el rumano Andrei Ratiu y que le gustaría contar con Samuel Obeng pero que al estar cedido por el Oviedo no pueden hacer nada para prorrogar ese préstamo por el momento.