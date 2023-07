El orgullo, la garra y el sacrificio de Jorge Pulido (Castillo de Bayuela, 1991) seguirán ligados al escudo de la SD Huesca hasta junio de 2026. El capitán azulgrana renueva su vinculación con el club tres años más. Pulido seguirá siendo emblema del equipo, del que se ha convertido pieza indispensable desde que llegará en 2017, habiendo participado de los dos ascensos del equipo a Primera División. En total, a sus 32 años, acumula 208 partidos con la camiseta de la SD Huesca.

En la campaña recién finalizada ha participado en 38 encuentros, reafirmándose como líder de la defensa azulgrana. Primer capitán del equipo desde la temporada 2019/2020, su entrega ha sido patente desde que llegara al equipo en el verano de 2017, procedente del Sint-Truiden belga.

"La renovación ha sido un proceso sencillo. Me siento muy a gusto en Huesca, y siempre me he identificado con los valores de este club. La predisposición ha sido total y ojalá pudiera acabar mi carrera aquí", afirma el capitán azulgrana tras cerrar su ampliación de contrato.