El lateral zurdo manresano Iván Martos es nuevo jugador del Huesca y ha reivindicado en su puesta de largo como futbolista azulgrana este jueves su voluntad de continuar progresando en su carrera profesional en el conjunto oscense.

«Es una oportunidad para seguir creciendo, demostrar cosas nuevas y mi fútbol y este es el lugar perfecto», ha indicado Martos. «Al final cuando vas cedido sabes que sigues teniendo ese contrato en Almería. Ahora ya no es así. Quiero sentirme a gusto con el equipo y demostrar mis cualidades durante todo el año», ha argumentado.

Tras realizar su debut este miércoles ante el Teruel, el manresano tiene buenas sensaciones en el campo. «Pude disputar unos minutos y me sentí muy a gusto con la confianza del míster», ha dicho. «Estos días me estoy sintiendo muy a gusto y he estado muy bien», ha incidido.

El director deportivo, Ángel Martín González, y el excompañero de Martos en Almería, Juanjo Nieto, han influido en la incorporación del manresano al cuadro altoaragonés. «Acababa una etapa en Almería y, como ha dicho Ángel Martín, ya sabía del interés años atrás. El factor de tener un club que confiaba en mí fue muy importante para venir aquí», ha expresado el zaguero tras admitir Martín González que llevaba tras él varias temporadas. «He hablado con Juanjo Nieto y me ha contado maravillas del club y del vestuario», ha asegurado.

La próxima temporada, Martos desplegará su juego en la banda izquierda de El Alcoraz en busca del objetivo de la SD Huesca en LaLiga Hypermotion. «Tengo la polivalencia de jugar en varias posiciones de la defensa y de la banda y eso le va a ayudar al equipo», ha explicado el futbolista. «Lo principal es conseguir primero esa salvación y luego estar tranquilo con lo que venga», ha manifestado.