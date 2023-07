Un gol desde 55 metros del aragonés Jorge Pombo fue lo único destacado de un plomizo encuentro que disputaron la SD Huesca y el Racing de Santander en Laguardia. Un duelo que dejó a las claras las carencias ofensivas que, al igual que la temporada pasada, sigue teniendo el conjunto dirigido por Cuco Ziganda.

La nula capacidad de profundidad de los altoaragoneses volvió a quedar patente en un choque del que se hace difícil subrayar jugadas relevantes. No es menos cierto que varios de los futbolistas llamados a ser importantes en el proyecto del Huesca no jugaron ayer. Jorge Pulido, Joaquín o Escriche no jugaron ni un solo minuto en un encuentro que comenzó con posesión para los azulgranas pero sin capacidad de generar peligro.

El Racing esperaba cómodo atrás mientras los pases verticales de los de Ziganda no le hacían daño. Precisamente uno de esos pases fue interceptado por Jorge Pombo que, ni corto ni perezoso, se atrevió con un disparo desde alrededor de 55 metros y por detrás de la línea del medio del campo que acabó convirtiéndose en el único gol del partido. Si bien es cierto que el disparó del aragonés fue bueno, Álvaro Fernández pudo hacer más.

A partir de ahí, tan solo a balón parado generó algo de peligro el Huesca en un encuentro del que pocas positivas podrá rescatar Ziganda y que, para colmo, terminó en una absurda e innecesaria tangana que precipitó el final de un duelo en el que Carrillo y Lago Junior acabaron expulsados.