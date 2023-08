Y, como hiciese en 19 ocasiones de la pasada temporada, lo que supuso que ningún otro equipo le superase en este aspecto, el equipo de Ziganda ha empatado en su primera jornada de esta campaña.

El choque en tierras burgalesas arrancaba con el Huesca proponiendo y a punto de encontrar premio en un córner en el que Blasco ha podido poner el 0-1 en el marcador apenas se había iniciado el partido. Repitiendo Ziganda el sistema de cinco zagueros empleado por el técnico navarro en la pretemporada, el cuadro oscense ha ganado en seguridad defensiva en los primeros compases, y otra vez desde la esquina, llegaría el primer tanto de la campaña del Huesca.

Una mala salida de Churripi a un córner botado desde el lado izquierdo dejaba el balón muerto en el área y, tras un primer intento, Vilarrasa golpeaba la pelota con una volea que batía al meta onubense y adelantaba a los azulgranas en el décimo minuto de juego. Tras el mismo, como era de esperar, el Huesca ha tratado de defenderse con balón y ha centrado sus energías en proteger el arco defendido por Álvaro Fernández de los intentos del conjunto local.

Contaría con una ocasión clarísima el conjunto castellanoleonés minutos después, teniendo en un peligroso disparo desde el flanco izquierdo de Dani Ojeda su oportunidad de igualar el choque. De nuevo Álvaro Fernández rechazaba el chut y salvaba a los suyos de conceder el empate. Continuaba teniendo el cuadro burgalés el mando en la posesión según avanzaba la primera mitad, y encontraría premio merced a un penalti por mano de Juanjo Nieto que transformaría Curro en el minuto 34 engañando a Álvaro y disparando al lado izquierdo del meta riojano para poner las tablas en el marcador. Ha sido el VAR el que ha certificado la pena máxima. Otro intento de Fer Niño minutos después ha podido voltear el resultado antes del entreacto.

Y, tras el mismo, la dinámica con la que había llegado a su fin la primera mitad ha continuado en el encuentro, con el Burgos jugando en territorio oscense, aunque sin terminar de generar ocasiones claras. Gran parte de la culpa la tenía la sobrepoblación de los hombres de Ziganda cerca del arco azulgrana. Una jugada ensayada de la escuadra local suponía la primera oportunidad burgalesa en el arranque del segundo acto, con un disparo de Curro que atajaba Álvaro. Instantes después, el recién ingresado Joaquín no alcanzaba por escasos centímetros un centro de Obeng para hacer, con Churripi batido, el 1-2.

De nuevo Fer Niño, bien entrada la segunda mitad, era el siguiente en encontrar los guantes de Álvaro con un potente disparo desde la frontal. El Burgos generaba ocasiones cada vez más claras conforme pasaban los minutos. Eso sí, bien por el meta visitante o bien las imprecisiones al disparar, no ha sido capaz de materializar la remontada ante un Huesca dedicado en defensa y sin un solo ápice de ocasión de peligro en el plano ofensivo. Una volea y un remate del Burgos dentro del área casi desempatan el duelo en los instantes finales, pero no han encontrado portería y el Huesca vuelve a ser, como ya fue la temporada pasada, el rey del empate.

Ziganda: «No se puede arbitrar desde ahí arriba»

El técnico de la SD Huesca, José Ángel Cuco Ziganda, ha indicado tras el encuentro estar algo molesto con la decisión del VAR de señalar penalti a favor del Burgos por mano de Juanjo Nieto. «El año pasado fuimos el equipo que más penaltis en contra tuvo y este año empezamos con la misma racha. Es lo de siempre, no se puede arbitrar desde ahí arriba con un telescopio. Estaríamos todo el día parando el partido», ha explicado, reconociendo que no había visto la jugada repetida. «Muy clara no ha podido ser con las cámaras que hay. Pero da igual, ha sido así y hay que seguir. A ellos les ha dado alas y a nosotros nos ha quitado la confianza con la que estábamos jugando», ha argumentado. En líneas generales, el técnico azulgrana se ha mostrado satisfecho con el desempeño de los suyos. «Ha habido momentos buenos por nuestra parte. Hemos arrancado muy bien el partido y con mucha personalidad. Quizás he echado en falta alguna llegada más, pero en el computo general, estoy contento», ha manifestado José Ángel Ziganda.