La SD Huesca no arranca y no acaba de hacer de El Alcoraz un fortín como quiere y nuevamente ha dejado escapar dos puntos, en esta ocasión ante el Mirandés en un partido que dominó más y jugó mejor, ante un equipo de Ziganda que jugó a ráfagas con más voluntad que ideas y que deja una sensación pesimista en este inicio de la temporada. El gran gol de Javi Martínez, con todo, puso el primer triunfo cerca para los de Ziganda, pero el Mirandés empató de penalti y la expulsión de Pulido dejó a los oscenses con 10 para sufrir en los últimos minutos

Le costó al principio al Huesca hacerse con el mando del partido al no dominar el centro del campo, donde el Mirandés propuso más y elaboró mejor las jugadas, lo que le permitió llegar con facilidad al área local e incluso crear peligro, frente a un rival que no salió enchufado en el partido, ni tenía las ideas claras.

El Mirandés no se echó atrás para defender el resultado buscando en todo momento la portería contraria, e intentando llegar de forma vertical a la portería local ante el desconcierto de los azulgrana que no pudieron hacerse con el devenir del partido, siendo desbordados en todas las líneas por el equipo jabato. La primera ocasión para marcar gol la tuvo el Huesca en el minuto 28 tras una galopada de Gerard Valentín que, tras marcharse de dos defensores por la banda derecha, su centro no supo Joaquín enviarlo al fondo de la red, rechazando su disparo la poblada defensa visitante.

La primera parte fue de más dominio del Mirandés y también de más ataques visitantes, pero estas dos circunstancias no supieron aprovecharlas y Álvaro Fernández tampoco tuvo que intervenir en ninguna jugada de peligro, mientras que el Huesca tuvo diez minutos prometedores pero se quedó en fuegos de artificio.Tras el descanso el Huesca salió dispuesto a dominar y meter cuanto antes el primer gol y ya Sielva en el minuto 49 tuvo una buena ocasión, pero sería posteriormente Javi Martínez en un saque de esquina que inauguraría el marcador en el minuto 55, en una salida errónea del portero que no acertó a despejar el balón.

El Mirandés tras encajar el gol pasó a tener más el balón y dominar otra vez el partido ante un Huesca que se replegó atrás para defender el resultado; no variando la situación los cambios que ambos entrenadores hicieron en el Mirandés para atacar más la portería contraria, y el Huesca para hacer incómodo el partido al rival.

Con el Huesca defendiendo y el Mirandés dominado y volcado atacando a la desesperada llegaría el empate tras un derribo de Jorge Pulido a Durdov que Carlos Martín se encargó de transformarlo empatando el partido y dejando al Huesca con un jugador más por la expulsión del capitán azulgrana. En los minutos finales el Mirandés, con un jugador más y dominando a su rival, fue a por la victoria que tuvo en sus botas Gabri Martínez al enviar un balón en tiempo de descuento al larguero en plena tensión del encuentro y con muchos nervios en los locales.