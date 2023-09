José Ángel "Cuco" Ziganda, entrenador de la SD Huesca, en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará este sábado, se ha mostrado realista por la delicada situación que vive su equipo, pero a la vez esperanzado en que saldrán adelante, porque el equipo "está unido, se siente fuerte, y tiene ganas de sacarlo adelante".

"No estoy contento con el comienzo que hemos tenido, pero tenemos margen de mejora y yo tengo ganas de trabajar; el club está bien conmigo y, al margen del ruido externo que pueda haber, no pierdo ni un sólo minuto en eso, y sólo pienso en los entrenamientos y en preparar el siguiente partido, así como en que la plantilla esté centrada en el trabajo diario", ha dicho "Cuco" Ziganda.

En cada partido que disputa el equipo oscense se producen errores individuales que le cuestan los puntos en liza, algo sobre lo que ha querido quitar importancia el técnico del equipo azulgrana. "Los mejores jugadores también fallan defendiendo y atacando y eso siempre pasa, lo que ocurre es que ahora nos está penalizando los errores individuales en cada partido, pero tengo confianza en todos los jugadores, y también en los dos porteros", ha recalcado

Sobre los cambio en el sistema de juego que ha ido introduciendo en los partidos, "Cuco" Ziganda ha comentado que no tiene que ver con los resultados que obtiene su plantilla. "No sé que sistema emplearemos ante el Alcorcón, y los resultados que hemos tenido no han tenido que ver con los sistemas de juego que hemos hecho, ya que es cuestión de ejecutarlos bien y de ver cómo reaccionamos a los errores", puntualiza el entrenador del Huesca.

Sobre el Alcorcón, próximo rival de los oscenses, lo califica como un equipo "igual que todos los demás". "Como se ve, hay mucha igualdad entre todos los equipos y preveo que el partido contra el Alcorcón será muy igualado, rocoso porque está bien armado", ha asegurado Ziganda, para quien "el equipo que sea capaz de cuidar los detalles, y esté más concentrado, tenga más calidad, y esté al tanto de los matices se sabrá llevar el partido".