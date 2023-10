No reacciona la Sociedad Deportiva Huesca, víctima de su pobreza en ataque y de su racanería en el plan de los partidos, donde apuesta por aprovechar lo poco que genera, y no lo hace, y no tiene la fiabilidad del curso pasado. El Real Oviedo, con un gol de Sebas Moyano en la recta final, se llevó los tres puntos en el Carlos Tartiere (1-0) por primera vez esta temporada y sumó su segundo triunfo seguido con Luis Carrión, algo que le saca del descenso y mantiene en el mismo a un Huesca en el que el Cuco Ziganda tiene ya el riesgo de la destitución sobre su cabeza, con un duelo vital el sábado ante el Eldense.

Luis Carrión apostó por el mismo once que aplastó al Eldense la pasada jornada y Ziganda, rotaciones mediante, planteó un partido con el claro objetivo de complicar la salida de balón de los oviedistas y defender siempre en superioridad numérica. Los primeros veinte minutos fueron pasando sin que las áreas fuesen protagonistas, con Leo Román y Álvaro Fernández de meros espectadores y con el Huesca amenazando de vez en cuando a balón parado. Tras el primer ataque largo del Oviedo en campo rival, ya pasado el minuto 20 de partido, Abel Bretones puso un buen centro desde la izquierda al que Bastón, que pedía penalti por agarrón de Rubén Pulido, no llegó. Los centros de Bretones se convirtieron en la única arma del Oviedo, ya que por dentro el Huesca seguía estando muy seguro y Paulino no conseguía hacer daño desde el sector derecho, aunque fue Loureiro en otra acción a balón parado el que casi adelanta al Huesca en el segundo palo. Ocasiones claras de los locales El segundo tiempo trajo consigo a un Oviedo más activo, jugando en campo rival y gozando de una primera ocasión después de una pérdida de Pulido en salida de balón que acabó en un disparo de Borja Bastón que Álvaro Fernández desvió a saque de esquina. Casi en la siguiente jugada, Colombatto encontró a Abel Bretones con un pase al espacio, el lateral izquierdo del Oviedo centró y Borja Bastón, con todo a favor, remató a las manos de Álvaro Fernández. Un pase al espacio de Colombatto permitió a Luengo recibir en derecha, este cedió a Viti y el centro del extremo desde línea de fondo fue rematado por Bastón y repelido a córner por un defensa del Huesca, en lo que fue la ocasión más clara del segundo tiempo hasta ese momento. Santi Cazorla y Sebas Moyano por el lado local y Sielva, Bolívar, Juanjo Nieto y Hugo Vallejo por el visitante fueron los cambios realizados por Carrión y Ziganda, respectivamente, en un partido que se encaminaba a su recta final. Fue en otra acción desde la banda izquierda cuando llegó el 1-0 del Real Oviedo, con un nuevo centro de Abel Bretones que recibió Sebas Moyano, se giró ganándole la disputa a Rubén Pulido y batió a Álvaro Fernández con un disparo al palo largo. Un remate al palo de Sebas Moyano y un cabezazo de Vilarrasa, en la casi única oportunidad de los de Ziganda, fueron las únicas ocasiones de los últimos minutos, un tramo en el que el Oviedo supo controlar el juego para llevarse su segundo triunfo consecutivo, el primero de la temporada en el Carlos Tartiere.