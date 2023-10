Jose Ángel Cuco Ziganda, entrenador de la SD Huesca, se juega el puesto este sábado por la tarde (16.15 horas) ante un Eldense que intentará prolongar la mala racha del cuadro aragonés en casa, donde sigue sin conocer la victoria esta temporada. No ganar a los alicantinos podría poner punto y final a la etapa del entrenador navarro en el cuadro oscense.

El entrenador azulgrana quiso recalcar ayer, en la rueda de prensa previa al duelo, que está con ánimo y con ilusión para revertir la delicada situación que tiene su equipo, en zona de descenso, así como que no está tan lejos de salir de ella. «Mentalmente estoy muy animado para el partido y hay que dar la cara y afrontarlo con entereza porque soy el entrenador y plantear el partido en las mejores condiciones. No vale la excusa de la situación, ni de jugar partidos con menos de 72 horas de diferencia, ni llorar por nada porque queda mucho y no estamos tan lejos de salir de donde estamos», dijo.

La situación personal del entrenador, como reconoció, es dura «porque no salen las cosas, y además están los partidos seguidos con 16 horas de viaje y volveremos a jugar con mucho calor contra el Eldense y no ganar aún te penaliza más». Sin embargo, resaltó que hay que afrontarlo «con moral y con responsabilidad» y esperar que la suerte cambie porque opina que son «rachas».

También dijo Ziganda que la actual situación que tiene el equipo «se revierte no deshilándose y manteniéndose todos juntos, insistiendo, animando y estando lo mejor posible», y que como entrenador acepta lo que venga porque ya sabe cómo funciona el fútbol, en referencia a su posible cese en caso de un mal resultado. Ziganda tendrá disponible a toda la plantilla salvo a Gerard Valentín, que sigue siendo baja por problemas físicos y con la duda del estado físico de Samu Obeng, que se perdió el partido de Oviedo.

Por su parte, la mala racha de 40 días sin ganar obliga al Eldense a reaccionar para salir de posiciones de descenso. Tres derrotas consecutivas en las últimas tres jornadas han dejado al equipo de Elda en una situación de urgencia a punto de cumplirse dos meses de competición. «Tengo la sensación de que hemos merecido más, pero la realidad de la categoría nos ha golpeado duro», dijo el técnico Fernando Estévez.

Alineaciones probables

SD Huesca: Álvaro Fernández; Nieto, Loureiro, Jorge Pulido, Martos; Sielva, Hashimoto, Joaquín, Javi Martínez, Hugo Vallejo; y Obeng o Kanté.

Eldense: Zubiaurre, Abad, Dumic, Iñigo Piña, Marc Mateu, Capó, Sergio Ortuño, Arnau Ortiz, Cris Montes, Ortuño y Andone.

Arbitro: Cordero Vega (Comité de Cantabria).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 16.15