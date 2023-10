La SD Huesca quiere confirmar la recuperación que empezó a mostrar con el empate arrancado en Ipurua ante el Eibar y para ello deberá superar este domingo a un Elche (16.15 horas. LaLiga TV) que no ha empezado bien la temporada y al que se ve como un rival accesible, a diferencia de lo que podía parecer a comienzos de temporada. El partido ante los ilicitanos, al igual que el siguiente que también se jugará en El Alcoraz contra el Albacete, es vital para las aspiraciones del conjunto oscense para salir de la zona de descenso y poder jugar con más calma y menos presión que es lo que le falta al equipo que, semana tras semana, se ve obligado a puntuar para no quedar descolgado en la clasificación. El choque, además, supone el estreno de Antonio Hidalgo en El Alcoraz, donde el cuadro azulgrana aún no sabe lo que es ganar en este curso.

Antonio Hidalgo quiere un Huesca "más protagonista con el balón" En el primer encuentro del nuevo entrenador del Huesca en Éibar apenas se notaron cambios ni en el sistema ni en la alineación de la anterior etapa cuando estaba dirigido por Cuco Ziganda, y tan solo una mayor actitud de los jugadores fue lo más apreciable del equipo azulgrana, algo por otra parte normal cuando llega un nuevo entrenador a un equipo. Para el enfrentamiento de este domingo no se esperan muchos cambios en la alineación y tan sólo alguna modificación en la defensa sería lo más destacado estando la duda de si Hidalgo jugará con una defensa con cuatro jugadores o de cinco como ocurrió ante el Eibar, aunque es posible que siga con este último sistema defensivo para tener más fortaleza atrás y con el regreso a la zaga del capitán Pulido, que ya se ha entrenado desde el viernes con el grupo tras superar unas molestias de espalda. Para el encuentro ante el conjunto ilicitano Hidalgo tiene la más que seria duda de Joaquín Muñoz, que no se ha ejercitado este sábado por molestias físicas, pero recupera a Álex Balboa y a Yovanny Bolívar, que han estado con sus selecciones, al mencionado Pulido y a Gerard Valentín, que llevaba un mes en el dique seco por una lesión y que regresará a la lista, aunque en principio no será titular. Un Elche flojo a domicilio El Elche, recién descendido de Primera, intentará romper de una vez su mala dinámica como visitante, ya que sólo ha sido capaz de sumar dos puntos de los 15 disputados esta temporada lejos del Martínez Valero. El equipo ilicitano afrontará el partido sin su gran referencia ofensiva y máximo goleador, Sergio León, que estará entre uno y dos meses de baja tras sufrir una lesión muscular. Tampoco estará John Chetauya, quien ya está en la recta final del proceso de recuperación de una fractura del peroné, mientras la gran duda es Fidel Chaves, que acusa una sobrecarga en el gemelo. Borja Garcés por el lesionado Sergio León puede ser la gran novedad en la alineación, aunque tampoco se puede descartar la presencia del argentino Nico Castro en la media punta su Fidel finalmente no puede participar con el equipo. Alineaciones probables: SD Huesca: Alvaro Fernández; Nieto, Loureiro, Jorge Pulido, Blasco, Martos; Sielva, Hashimoto, Javi Martínez; Hugo Vallejo y Obeng. Elche: Sam Román; Mario, Bigas, Clerc, Lautaro Blanco, Tete Morente o Josan, Febas, Nico Castro, Nico Fernández, Óscar Plano y Borja Garcés. Árbitro: Galech Apezteguía (Comité Navarro). Estadio: El Alcoraz. Hora: 16.15.