Javi Martínez, centrocampista de la SD Huesca, mostró ayer su confianza en el vestuario y en su capacidad para cambiar la situación. «Somos una plantilla competente y capaz, todos tenemos que dar un paso adelante porque está claro que así no nos da, pero sabemos jugar a fútbol y tenemos que demostrarlo ya», aseguraba el futbolista soriano.

En este sentido, Martínez está convencido de que el equipo irá a más. «La vida está llena de situaciones complicadas y estoy seguro de que podremos con esta».

Javi tiene claro dónde está el margen de mejora. «Es cierto que a los rivales les cuesta hacernos goles, pero tenemos déficit en ataque y hay que buscar la manera de mejorar». Y la siguiente oportunidad está este domingo frente al Albacete, un equipo que conoce bien. «Ellos tienen un estilo y una idea muy clara, tendremos que minimizar sus ocasiones y maximizar las nuestras».

Respecto al estado emocional de la plantilla, el jugador reconoce que no es agradable, pero sabe que, en el fútbol, todo cambia de una semana a otra. «Es un vaivén de emociones, una semana ganas y estás contento, y pierdes y cambia el estado anímico, por eso no nos podemos guiar por el estado de ánimo y tenemos que centrarnos en trabajar» y tiene claro que eso no ayuda. «No se puede jugar con miedo. El objetivo sigue siendo el mismo, y ganar el domingo no te dice dónde vas a estar en mayo».

Se impone, pues, alcanzar esa regularidad que la SD Huesca no ha conseguido lucir en todo lo que se ha recorrido ya de curso. «Estamos siendo un equipo en casa y otro fuera», apuntó Martínez, que admite que se encuentra más a gusto «de cara a portería y tirado hacia el centro, pero debo generar más peligro».