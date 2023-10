Antonio Hidalgo, entrenador de la SD Huesca, ha señalado que toda la plantilla tiene que ser consciente de la situación en la que se encuentra el equipo, en el penúltimo lugar de la clasificación. "Todos tenemos que saber la importancia que tiene la situación actual y esto va de ganar partidos potenciando lo nuestro y minimizando las cualidades del rival. Tenemos que darnos cuenta de la urgencia de la situación y para eso trabajamos cada semana preparándonos con el fin de mejorar la dinámica que llevamos", ha comentado Antonio Hidalgo en rueda de prensa y antes del partido de este domingo ante el Albacete (16.15 horas), el segundo consecutivo en El Alcoraz, donde el Huesca no ha ganado en lo que va de Liga, tras la derrota ante el Elche.

Para el partido de la próxima jornada ante el Albacete el entrenador del equipo azulgrana ya podrá contar con toda la plantilla al no haber jugadores lesionados ni sancionados, algo que considera positivo, aunque en el caso de Joaquín Muñoz y de Gerard Valentín su presencia en el once no es, ni mucho menos, segura, al contrario. "Hay que elegir a los once jugadores idóneos y ellos se dan cuenta de la situación y de la urgencia. Jorge Pulido ya está bien y Gerard Valentín y Joaquín Muñoz también han completado entrenamientos y veremos cómo están", ha concretado Hidalgo.

El preparador del equipo altoaragonés no ha querido desvelar si para el próximo encuentro continuará jugando con defensa de cinco o si variará el sistema. "Los equipos se van moviendo. Siempre está la duda de si la defensa de cinco da más o menos sensación de defender más o atacar menos porque hay menos gente por delante pero no creo que eso importe mucho", ha valorado. Sobre el Albacete, su próximo rival, ha apuntado que le gusta la idea que tiene de equipo ofensivo, ya que "tienen una propuesta valiente. Este año no les entra tanto el balón como el año pasado pero tienen cosas interesantes y seguro que nos exigirán mucho. Nosotros tendremos que jugar con intensidad y estar atentos y proponer más cosas para generar más ocasiones de gol para ganar".

Además, Antonio Hidalgo pide unión a todos para sacar adelante la grave situación que atraviesa el equipo. "Cuesta mucho estar en el fútbol profesional y todos nos tenemos que dar cuenta y valorar lo que hay. Yo ya viví una situación similar en el Sabadell, que nos duró muy poco, y cuesta mucho volver al fútbol profesional, por eso hay que apoyar ahora y no generar dudas. Hay que estar unidos y apoyar hasta el final", ha pedido el técnico del Huesca.