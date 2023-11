El entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, Antonio Hidalgo, ha admitido que es vital que su equipo tenga una solidez defensiva importante para paliar la falta de gol que sufren, con solo 7 tantos en 13 partidos de Liga, el que menos con diferencia de toda la Segunda. "Tenemos una escasez goleadora importante, así que tenemos que hacernos fuertes a a través de la defensa e incidir en lo defensivo. Hay que estar cerca de portería rival con el balón en campo contrario y contar con más ocasiones", aseguró el entrenador oscense antes del duelo de este domingo (16.15 horas) en Lezama ante el Amorebieta, un rival directo en la lucha por el descenso, ya que ambos están en zona con billete a Primera RFEF.

Además, el preparador catalán aseguró que su plantilla no debe mirar la clasificación todos los días porque hacerlo es algo que no les beneficia. "La situación es la que es y hay que aislarse un poco y no mirar la clasificación todos los días. Tenemos que competir y tener la convicción de ganar de tres puntos en tres puntos y, para ello, tenemos que ser más contundentes en las dos áreas, crear más ocasiones de gol y ser más decisivos en el área rival", analizó el entrenador, que quiere lograr su primer triunfo liguero tras sustituir en ese banquillo a Ziganda y llevar tres partidos, con dos empates y una derrota como balance..

Al partido contra el conjunto vasco llega el Huesca tras superar en la primera eliminatoria de Copa del Rey al Aguilas, algo que Hidalgo considera positivo. "Ganar es bueno como nos ha ocurrido en la Copa porque refuerza la moral y el trabajo que se hace y ahora tenemos que ir a ganar al Amorebieta y sumar los tres puntos porque tenemos necesidad de ganar aunque no será fácil", comentó el mister del conjunto altoaragonés. Antonio Hidalgo apuntó que el partido de Copa permite ver los perfiles de todos los jugadores y que sus hombres están implicados. Igualmente explicó que aunque no jueguen muchos minutos algunos quieren demostrar su nivel profesional y su profesionalidad aunque ahora el equipo no está en pretemporada para probar cosas sino "para competir y poder ganar".

Para el técnico del conjunto azulgrana las claves de una posible victoria en terreno del equipo vizcaíno serán "estar atentos, ser más incisivos en el área contraria y controlar el partido ante un rival que tienen mucha velocidad y que van bien en el uno contra uno".

"Espero un equipo que hace las cosas bien, que no está en un buen momento como nosotros y que nos lo pondrá muy difícil. También espero un rival muy agresivo que nos buscará y nosotros tenemos que intentar ser un equipo más ofensivo y crear más ocasiones de gol porque la solidez defensiva ya la tenemos", valoró Hidalgo, que añadió que tienen que potenciar "jugar más en campo contrario siendo más verticales y directos para buscar los tres puntos".