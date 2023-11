La situación de la Sociedad Deportiva Huesca, penúltimo clasificado y con solo nueve puntos, obliga a una victoria cuanto antes, la primera en Liga en la época de Antonio Hidalgo tras la lograda en copa ante el Águilas. La visita a Lezama este domingo (16.15 horas) para medirse al Amorebieta es ahora la gran ocasión, ante un rival directo y en un duelo por todo lo bajo, ya que ambos se encuentran en puestos de descenso y en una crisis de resultados que ya se ha llevado por delante a José Ángel Ziganda y amenaza seriamente a Haritz Mujika.

El Huesca tiene a cuatro puntos de distancia la salvación y el Amorebieta es un directo rival por la permanencia ya que solo tiene un punto más que los oscenses, por lo que un triunfo no solo supondría tomar aire sino que tendría un efecto psicológico muy positivo porque además adelantaría al conjunto vasco en la tabla clasificatoria.

La victoria contra el conjunto vizcaíno no sacaría al Huesca del descenso pero sí que serviría para cambiar la tendencia en sus resultados porque la llegada del nuevo entrenador, Antonio Hidalgo, no ha traído consigo revertir la situación del equipo pues tan sólo ha sumado dos puntos de nueve posibles, un reflejo de que el equipo no mejora. Es bastante probable que para el enfrentamiento con el Amorebieta el técnico Antonio Hidalgo siga apostando por la defensa de cinco jugadores con el fin de no encajar goles, y habrá que ver cómo afronta el partido ante los vascos de mediocampo hacia delante ya que los delanteros no encuentran el camino del gol, que es donde tiene mayores problemas el conjunto azulgrana.

En principio todo apunta que, con alguna ligera variación, el equipo elegido de inicio será bastante similar al de la última jornada contra el Albacete. Uno de esos cambios será el sustituto de Oscar Sielva, que está sancionado para este encuentro y que sería Javi Mier. Obeng y Valentín, que no viajaron a Águilas para el partido de Copa, estarán seguro en el once.

Un rival en apuros también

El Amorebieta solo ha logrado dos puntos en los últimos siete encuentros, mientras que el Huesca sumó lo mismo pero en un partido menos, seis. Por ser en casa, quizás el que más se juegue sea el 'Amore', en el que Mujika mueve y mueve a sus piezas pero no consigue dar con la tecla que haga funcionar las cosas. No logra ni que su equipo se parezca al que compitió a buen nivel en el arranque del curso y sumó 7 puntos en sus tres partidos en Lezama más 1 en su primera salida, a Albacete.

Como tampoco le fue como deseaba en el último partido, la visita al Eldense (2-0), es de suponer que el técnico guipuzcoano haga unos cuantos cambios en la alineación, al menos uno por línea. Lo que podría significar los regresos a la titularidad de Xabi Etxeita en el centro de la defensa, de un Álex Carbonell sancionado en la última jornada en medio campo y de Jon Morcillo, el australiano Ryan Edwards y el ariete Eneko Jauregi en ataque. Quien no parece que esté aún para salir de inicio es Jorge Mier, hermano del jugador oscense y lateral derecho titular y el único jugador en duda por problemas físicos después de varias semanas con varias bajas -ya recuperadas- entre los azules.

Ficha técnica

SD Amorebieta: Pablo Campos; Álvaro Núñez, Etxeita, Manu Hernando, Lasure; Dorrio, Carbonell, Morán, Morcillo; Edwards y Jauregi.

Huesca: Álvaro Fernández; Loureiro, Jorge Pulido, Blasco, Rubén Pulido, Martos; Gerard Valentín, Javi Mier, Kento Hashimoto, Javi Martínez; y Obeng.

Árbitro: Salvador Lax Franco (Comité Murciano).

Estadio: Lezama.

Hora: 16.15.