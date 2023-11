Lueve sobre mojado para la afición de la SD Huesca. La delicada situación que atraviesan tanto el club como el equipo y la posibilidad de que el próximo partido en casa se dispute a puerta cerrada si la entidad no presenta a tiempo la documentación exigida por el ayuntamiento, incrementan el nerviosismo en un estado de ánimo en el que se acumula ya el malestar y la incertidumbre. «Es así. Estamos viviendo todo esto con mucha incertidumbre y a la expectativa. Los servicios jurídicos del club insisten en que no habrá problema y que el partido ante el Espanyol será con público en las gradas, pero no lo acabamos de ver tan claro, aunque queremos confiar en que así será», indica Sergio Martínez Pichi, de la peña azulgrana 15/06.

Relacionadas El Huesca toma aire tras ganar al Amorebieta