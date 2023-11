El consejo de administración de la Sociedad Deportiva Huesca ha anunciado que ha cumplido con el objetivo económico marcado para el primer trimestre de la presente temporada 2023-24 (agosto, septiembre y octubre) al haberse cerrado con apenas 0.2 millones de euros de déficit. Esto supone, según han explicado, que en el caso de continuar igual se acabaría la temporada con un millón de pérdidas en la presente campaña, que supone recuperar un 50% con respecto al presupuesto que teníamos previsto. El consejo de administración del equipo oscense ha estado representado por su presidente, Fernando Callizo, por el consejero delegado, Josete Ortas, y por el secretario y abogado del club Pedro Camarero.

Sobre la posible venta de la mayoría del capital de la Sociedad Deportiva Huesca, el presidente del consejo de administración ha dicho que esa pregunta habría que hacérsela a quien tiene la mayoría del capital que es la Fundación Alcoraz, cuyo presidente es José Antonio Martín Petón. "Quien puede vender o no es el accionista del club, por tanto es una pregunta que nosotros como Consejo de Administración no podemos responder. Cuando pueda existir una oferta el comprador pide información de la situación en la que se encuentra el club y ahora sí que hay algún contacto en ese sentido que se encuentra en el intercambio de documentaciones. ¿Si hay una posibilidad clara de vender el club o no? Pues no lo sabemos. La propiedad ha dicho en todo momento que está abierta a la llegada de un socio activo que aporte y haga una mejora en la aportación".

Los buenos resultados que se han presentado este miércoles son debidos a las medidas adoptadas que contemplaban importantes reajustes en varias áreas como la deportiva, plantilla no deportiva, servicios exteriores y aprovisionamientos, según se ha explicado en rueda de prensa. En estos resultados económicos no vienen reflejadas las últimas medidas adoptadas en relación con el personal no deportivo, como despidos que aún falta por ejecutarse y rebajas salariales, las cuales han afectado a la totalidad de los trabajadores del club.

Fernando Callizo se ha mostrado satisfecho por los resultados y ha comentado que han atacado "profundamente" los gastos de estructura, y para obtener más ingresos en las áreas deportiva, interna y contratación externa, de ahí que haya salido el ajuste mejor de lo presupuestado. "El club no tiene deudas, no hay nada gravado y la única es una deuda estructural a 50 años con el fondo CVC y además el club tiene activos como terrenos y parcelas", ha explicado.

Con respecto a cómo está la situación del posible cierre del estadio del El Alcoraz, que anunció la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, si no se cumplía la normativa vigente, Pedro Camarero ha explicado que el pasado lunes se presentó la documentación requerida por el Ayuntamiento y que se está a la espera de que el Consistorio dé por buena dicha documentación y que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA) conceda la licencia ambiental.

Sobre posibles refuerzos también ha dicho Fernando Callizo que por ahora no se contempla fichar a jugadores del paro, que esperarán al mercado invernal y que será la dirección deportiva quien lo proponga.