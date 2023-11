El Huesca tiene este domingo (18.30 horas) ante sí el reto de ganar por primera vez en El Alcoraz en esta temporada ante un rival que es de los más fuertes de la categoría, el Espanyol, favorito al ascenso a Primera y que debería llegar motivado tras cambiar de entrenador. Luis García perdió su puesto y en su lugar llegó Luis Miguel Ramis.

El conjunto oscense afronta este encuentro con más moral que en jornadas precedentes ya que consiguió en el último partido una victoria a domicilio, por la mínima en el campo del Amorebieta, que le ha dado un balón de oxígeno para poder seguir luchando por salir de la zona de descenso cuanto antes. Antonio Hidalgo, entrenador del Huesca, desde que llegó está jugando con cinco defensas tanto en casa como fuera y lo normal es que siga con ese sistema aunque en el partido ante el Amorebieta introdujo a Gerard Valentín de carrilero derecho.

Para este encuentro, el técnico azulgrana recupera al mediocentro Óscar Sielva, que no pudo jugar por sanción ante el conjunto vasco y que es imprescindible para Hidalgo. Por el contrario, no podrá contar con el central Rubén Pulido, que sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la pierna izquierda, ni con el delantero Abou Kanté por molestias físicas. El puesto de central lo ocupara Jeremy Blasco y puede mantener a Loureiro en el lateral izquierdo, aunque no es su posición natural, en detrimento de los dos laterales zurdos que hay en la plantilla como son Iván Martos e Ignasi Villarrasa.

Como hombre más adelantado estará Obeng, y la otra punta se la disputan Joaquín y Hugo Vallejo, aunque parece contar con más opciones el primero. El Espanyol atraviesa la peor racha del curso con 4 puntos de 15. Son baja Melamed, Víctor Ruiz y Pol Lozano. Calero tiene molestias de espalda.