Blasco: «Me encuentro cómodo y estoy a gusto en Huesca»

Jérémy Blasco ha sido el protagonista de la semana en la SD Huesca. El miércoles se anunció su renovación hasta junio de 2025 y este jueves ha comparecido en la sala de prensa para explicar sus sensaciones. «Llegué a un acuerdo con el club para prolongar el contrato. Estoy muy contento y con ganas», comenzó el central, añadiendo que un jugador debe saber ganarse sus oportunidades. «La vida del futbolista no es fácil. Hay que ganárselo trabajando todos los días, aprovechando mis oportunidades y siendo constante. El trabajo y la paciencia dan sus frutos y al final todo llega», indicó.

Si se queda en el Huesca, donde llegó en 2022 procedente de la Real Sociedad, es porque es feliz en la ciudad y en el equipo. «Me encuentro cómodo, siento que tengo protagonismo, me muevo bien, entiendo los sistemas de juego de ataque de Antonio Hidalgo y encima estoy a gusto...», enumeró el futbolista.

Y, como todo el equipo, ya piensa en el futuro. Lo más inmediato es la Copa del Rey, el partido de dieciseisavos frente al Rayo Vallecano que el equipo afrontará en El Alcoraz el día de Reyes. «Llegamos a la Copa con ilusión, hemos pasado dos rondas y queríamos seguir. Llega un Primera División en casa, con la afición. Es un equipo fuerte, de mitad de tabla de Primera y queremos hacer las cosas bien y pasar de ronda para seguir haciendo las cosas bien y llegar a octavos», aseguró ambicioso.

El joven futbolista francés, de 24 años, se ha asentado en el Huesca. En su primer curso disputó 29 partidos, 27 de ellos como titular, y este acumula ya 16 presencias en el equipo, catorce de ellas partiendo desde el once inicial. «Acababa de bajar con la Real y llegué aquí con ganas de crecer y asentarme en la categoría y creo que lo he hecho. Parecía que no iba a llegar a este protagonismo pero con trabajo lo he conseguido. Espero seguir creciendo y haberme asentado en la categoría», indicó.