Antonio Hidalgo, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, ha destacado este viernes en rueda de prensa que su enemigo del próximo domingo en El Alcoraz, el Eibar (16.15 horas), les va a exigir para superarles. "Va a ser un partido complicado porque es un rival con mucho potencial que nos va a dejar tener poco el balón y nos va a exigir mucho, y además viene con mucha moral y confianza tras el último partido que ganó", resaltó el entrenador del conjunto oscense, que no tira las campanas al vuelo tras haber salido del descenso en la pasada jornada después de empatar en Gijón ante el Sporting. "Nuestra cabeza tiene que estar preparada para sufrir y seguir entendiendo la situación de urgencia. Solo hemos dado un paso adelante, queda mucho todavía y tendremos que trabajar mucho y nos tocará también sufrir, aunque es verdad que si llegan los resultados se trabaja con más tranquilidad".

El técnico del conjunto altoaragonés ha analizado que el Eibar es un equipo que "hace una presión alta, que roba en campo contrario y que arriba tiene gente diferencial". Aunque el Huesca está en un buen momento y lleva dos victorias seguidas en casa, el entrenador insta a sus jugadores a no bajar la guardia y espera el apoyo de la grada: "Tenemos que entender la situación que vive el club y de lo que se ha conseguido en la ciudad. Tener fútbol profesional en Huesca tenemos que valorarlo como lo más grande del mundo. Nuestra gente está conectada con el equipo y sabe el momento en el que estamos. Cuanta más gente nuestra esté en el campo mucho mejor y esperemos que pueda venir mucha gente".

Javi Martínez, duda

Para el partido de este próximo domingo Antonio Hidalgo pedirá a sus jugadores que, sobre todo, tengan solidez defensiva. "Tiene que haber un equilibrio entre la parte defensiva y ofensiva pero tenemos que mostrar solidez defensiva y ponerles problemas para que no estén cómodos. Eso lo podemos lograr con trabajo y con la ayuda del público para sacar esto adelante ya que una ciudad pequeña como Huesca no puede perder el hecho de tener el equipo en el fútbol profesional", ha valorado.

En algunos partidos, como en el último ante el Sporting de Gijón, la primera parte fue muy floja, algo que entrenador y equipo han analizado tratando de que no vuelva a ocurrir. "Hemos hablado para que no se repita porque no podemos conceder 45 minutos. Todos tenemos urgencias, los equipos de la parte alta y baja, pero tenemos que centrarnos en cada partido", comentó Hidalgo, que tiene las bajas para el choque de Kanté y Tresaco, lesionados, además de Rubén Pulido, ausencia de larga duración por su grave lesión, mientras que Javi Martínez se ha retirado de la sesión al resentirse de un golpe.

Diego Aznar, al Mestalla

Mientras, la SD Huesca y el Valencia CF han llegado a un acuerdo para la cesión de Diego Aznar, que formará parte de su conjunto filial, el Valencia Mestalla, hasta el final de la presente temporada. El club valenciano contará con una opción de compra sobre el canterano azulgrana al final de este periodo. "La voluntad tanto de la SD Huesca como del propio jugador es que pueda seguir creciendo, ganando minutos y experiencia durante estos meses en el Valencia Mestalla, que milita en Segunda RFEF", asegura el club oscense.