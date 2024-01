La SD Huesca, que suma en su feudo dos victorias seguidas tras un mal inicio liguero como local, no quiere dejar escapar los puntos de El Alcoraz este domingo (18.30 horas) con la visita del Eibar para no volver a la zona de descenso, de la que salió la pasada jornada, y en donde ha permanecido cuatro meses. El valioso punto cosechado el pasado domingo en El Molinón ante el Sporting de Gijón lo quiere hacer bueno sumando una victoria más que le permitiría continuar fuera de la zona roja y también coger moral de cara al futuro en un segundo tramo de la temporada que va a ser complicado para el Huesca dada la limitación salarial que tiene.

El partido ante el Eibar no será fácil dada la buena clasificación que tiene el conjunto guipuzcoano, que está quinto en la tabla y es uno de los aspirantes a volver a Primera división o al menos a jugar la Promoción de ascenso a la máxima categoría. El Eibar, en la undécima jornada y con empate en Ipurua, fue el primer rival al que se midió Antonio Hidalgo como entrenador oscense.

Altas y bajas en el Huecsa

En el conjunto oscense se espera contar con el extremo Gerard Valentín, que no pudo jugar el pasado domingo, una vez superadas las molestias físicas que le impidieron viajar hasta Gijón y participar en el partido para que no volviera a recaer ya que en el club se quieren asegurar de que esté totalmente repuesto al ser un jugador importante en el Huesca. Por ello, es muy probable que pudiera comenzar el partido en el banquillo.

Mientras, Javi Martínez tampoco se ha ejerctado este sábado, como no lo hizo el viernes, al resentirse de un golpe y apunta a baja tras 12 partidos seguidos de Liga jugando de inicio con Hidalgo. El centrocampista es una pieza básica para el Huesca y Kortajarena o Javi Mier, en principio el primero de ellos, puede ocupar su lugar. No están en el equipo oscense Bolívar, en el Preolímpico con Venezuela, ni Balboa, con Guinea Ecuatorial en la Copa de África. Además, son baja por lesión Abou Kanté, Rafa Tresaco y Rubén Pulido.

Por lo que respecta al sistema de juego y a los jugadores que pueden formar parte del equipo inicial ante el conjunto eibarrés no diferirá mucho de lo que hizo su entrenador, Antonio Hidalgo, en el último encuentro con una defensa de cinco, con dos pivotes, dos mediapuntas y el delantero centro Samu Obeng como jugador más adelantado.

El Eibar viaja a El Alcoraz para enfrentarse al Huesca con el objetivo claro de volver a ganar fuera de casa tras cuatro intentos sin lograrlo. Los armeros rompieron la pasada jornada una mala racha de cuatro jornadas consecutivas sin ganar y lo hicieron con una victoria solvente en Ipurua ante el Racing de Santander, un rival directo por el ascenso. Este domingo tiene un nuevo reto que es el de volver a ganar fuera de su terreno, donde lleva ya cuatro jornadas sin lograrlo, la última fue en La Romareda ante el Zaragoza y se remonta a octubre, con lo que han pasado ya tres meses sin sumar los tres puntos a domicilio.

Un Eibar en cuadro

La empresa no será fácil para los de Joseba Etxeberria, que se encuentran en cuadro, dado que su delantero de referencia, Jon Bautista, y el centrocampista José Corpas están sancionados por acumulación de tarjetas y no podrán ser convocados. A ellos hay que sumar las posibles bajas por molestias de Federico Venancio, Sergio Álvarez y Cristian Gutiérrez. Por si esto fuera no fuera suficiente tampoco están ya en la plantilla armera Yanis Rahmani, ni Ángel Troncho, cedidos en el mercado de invierno al Tenerife y Amorebieta respectivamente y sin que haya habido entradas en el mercado que compensen sus bajas.

Alineaciones probables:

SD Huesca: Alvaro Fernández; Nieto, Blasco, Jorge Pulido, Sielva, Loureiro; Kento Hashimoto, Kortajarena, Hugo Vallejo, Joaquín; y Obeng.

SD Eibar: Luca, Tejero, Berrocal, Arbilla, Ríos Reina, Vencedor, Matheus, Aketxe, Mario Soriano, Stoichkov y Qasmi.

Árbitro: Ais Reig (Comité de Valencia).

Estadio: El Alcoraz.

Hora: 21.30.