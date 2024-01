Antonio Hidalgo, entrenador de la Sociedad Deportiva Huesca, aseguró este viernes que su equipo se tiene que "dejar la vida en cada partido" dada la situación en la que se encuentra, en zona de descenso. Además, confirmó que el conjunto oscense se va a reforzar en este enero con la cesión del punta Elady Zorrilla, que llega desde el Tenerife, y del central Carlos Gutiérrez, que militó en el Numancia, Las Palmas, Burgos o Leganés, que firma por lo que queda temporada y una opcional y que está libre tras acabar su paso por Japón, donde ha estado cuatro años y ha acabado su vínculo con el V.V. Nagasaki. "Concretamente, de momento no están, cierto es que parece ser que se va a hacer, son jugadores que vendrán a aportarnos, en una carencia de posiciones que teníamos nos ayudarán, pero una vez que se formalice todo podremos hablar más de ellos", aseguró el entrenador.

El conjunto oscense se enfrenta este domingo al Villarreal B en terreno castellonense en un partido que el técnico azulgrana ha calificado como "de gran trascendencia" dado que el filial del submarino amarillo' es un directo rival en la lucha por la permanencia. "Hemos preparado este partido como cada semana pero no cabe duda que este tiene gran transcendencia por la situación en la que estamos los dos equipos y aunque queda mucho hasta terminar la competición los dos estamos necesitados de puntos, aunque nosotros tenemos que ir partido a partido", ha dicho Antonio Hidalgo.

El Huesca salió del descenso tras cuatro meses y volvió a entrar en la última jornada tras caer ante el Eibar en El Alcoraz, pero el técnico del Huesca piensa que están haciendo bien las cosas. "Mentalmente estoy muy convencido de lo que hago y estoy con moral, y aunque sabemos que lo tenemos complicado todos los jugadores se dejan la vida y vamos a darlo todo. Tenemos que ir al límite y que los resultados caigan de nuestro lado", ha comentado Antonio Hidalgo.

"Yo sé que puedo ir a la guerra con los jugadores que tenemos. Al principio me costó entenderlos y empujarlos pero siempre procuro ayudarles y animarles para que no tengan bajón"

El entrenador del Huesca está contento con el trabajo que hacen sus jugadores: "Yo sé que puedo ir a la guerra con los jugadores que tenemos. Al principio me costó entenderlos y empujarlos pero siempre procuro ayudarles y animarles para que no tengan bajón. Y han entendido que hay que seguir luchando, creciendo y darlo todo sabiendo leer los partidos". El técnico del equipo altoaragonés ha elogiado la labor que hace el filial del Villarreal. "Hacen cosas bien y no varían la idea de juego jueguen ante quien jueguen por lo que tendremos que estar muy ajustados y sólidos porque ellos también tienen urgencias y necesidades. Ponen mucha gente por dentro y los puntas te amenazan mucho", ha analizado