Agustín Lasaosa habla por primera vez tras su regreso a Huesca: "Sin la ayuda de los empresarios Costa y Pini quizá el Huesca no empezaría la Liga"

Agustín Lasaosa ha comparecido esta mañana por primera vez tras su regreso a la presidencia de la SD Huesca. El dirigente ha afirmado que "vienen tiempos duros y tendremos que convivir con ellos". Además, ha hablado acerca de la situación de Antonio Hidalgo, quien puede poner rumbo a Elche, afirmando que "el Huesca no sabe nada, pero no sé más" y que "es una cuestión del Elche y de Hidalgo".

Ha comenzado mandando un mensaje a la afición oscense, augurando un futuro complicado, después de una temporada que no ha sido nada fácil: "Vienen tiempos duros y tendremos que convivir con ellos. Hubo un momento hace muy pocos años que fuimos ricos o eso creíamos, pero éramos algo peor: nuevos ricos. Me da que no lo supimos llevar, así nos ha ido. En el Huesca de los últimos tiempos ha faltado fútbol y han sobrado corbatas. Ha llegado el tiempo de contar realidades, no medias verdades. Como ejemplo, si somos 6.500 abonados, ¿para qué hablamos de 8.000 si no hemos llenado nunca El Alcoraz? Nos están ayudando dos empresarios del Alto Aragón: Costa y Pini. Ellos se han puesto la camiseta azulgrana por cariño al club y se lo debemos reconocer. Sin su ayuda quizá el Huesca no empezaría la liga. Su aportación va a servir para que la gestionemos bien, para que no se vuelva a despilfarrar. Debemos volver a asociar a la SD Huesca con la normalidad", explica el presidente.

También ha hablado acerca del caso Oikos, por lo que se vio obligado a dimitir hace más de 5 años: "Quiero hablar de ese mal sueño que sufrimos unos cuantos componentes de este club. Cinco años de un secuestro en toda regla, demasiado largo y demasiado injusto. No fue el Caso Oikos, sino que fue el Ocaso Oikos porque se ha ido diluyendo. No hubo caso, ¿por qué nos tocó a nosotros? Nunca lo sabremos... Nadie, absolutamente nadie, se lucró. Es más, creo que todos perdimos. Una justicia que se eterniza, se convierte en una injusticia, que es lo que ha pasado. Carlos Laguna ha sufrido un deterioro de salud importante, casi terminan con su vida. ¿De verdad es esto justo? ¿Quién nos devuelve estos cinco años de vida a todos? A alguien le vino bien esto, pero no odiamos a nadie", afirma Lasaosa.

Por último, no se ha querido olvidar de su técnico, Antonio Hidalgo, quien parece que puede salir rumbo al Elche, explicando que no sabe en que situación se encuentra el entrenador: "Tengo noticias fresquísimas. Acabó de estar con Ángel Martín González y me ha dicho que ayer habló con el míster y que nadie sabe nada. El Huesca no sabe nada, pero no sé más. Haría mal en hablar de algo sobre lo que no sé. En cualquier caso, sería una cuestión del Elche y de Antonio Hidalgo", finaliza.