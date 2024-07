Pulido: "El Huesca ha de aspirar a estar en el fútbol profesional muchos años"

Después de llegar a la concentración de Benasque, Jorge Pulido, el capitán del Huesca, tomó la palabra para analizar este inicio de pretemporada y el futuro del equipo. «A lo que tiene que aspirar la SD Huesca es a estar en el fútbol profesional muchos años. Ojalá podamos subir a Primera, pero de subir o bajar a Primera RFEF hay un filo pequeño. Hay que cuidar todos los detalles. Estos dos años atrás quizá no me he sentido lo más cómodo posible. Ojalá nos haya servido a todos para aprender de los errores del pasado y saber que no es fácil ya estar en Segunda. Yo tengo ilusión de hacer el mejor año posible y ojalá no pasemos un año como el año pasado», dijo.

Pulido seguirá siendo una pieza clave en el Huesca, como Antonio Hidalgo de entrenador. «Es un paso importante que se quedase porque el grupo confía en él y la gente del club y la afición, también», aseguró Pulido, que afirmó que Toni Abad, Dani Jiménez y Diego González «son chavales increíbles».