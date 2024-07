Lasaosa: “Nos hemos encontrado un club que pensaba que estaba mal, pero no tanto”

El presidente de la SD Huesca, Agustín Lasaosa, ha hablado acerca de la actualidad del club. El dirigente ha podido confirmar que “en breve habrá noticias” sobre la posible venta de la institución, además de hablar acerca de los objetivos de esta temporada.

Lasaosa ha afirmado estar feliz de regresar al Huesca después de que la afición pidiese su vuelta: “Estoy feliz, estoy contento. Me pidieron no sé si cientos o miles de oscenses que volviese, y he vuelto. Yo vivía muy bien y muy feliz; te puedo asegurar que vivo peor ahora”.

A pesar de ello, le sorprendió la situación en la que se encontraba el club tras su regreso: “Si está en mis manos ayudar con un grupo de amigos y volver a la normalidad que creo que hemos perdido en los últimos años, lo haré. Aquí ha habido mucho trabajo: el Museo, las instalaciones, la Base Aragonesa del Fútbol... esto es trabajo de mucha gente, entre la que me encuentro yo. Está todo un poco revuelto, nos hemos encontrado un club que yo pensaba que estaba mal, pero no tan mal”, ha indicado.

También ha dado alguna pista sobre los procesos de ampliación de capital y posible venta del club: “Hay personas y dirigentes tratando estos temas, estamos cada día más cerca de solucionarlo y en breve habrá noticias. Pero no es momento de decirlo”, ha explicado el presidente.

En cuanto a los objetivos del Huesca, Lasaosa ha comparado al club oscense con “un velero”: “El Huesca está entre los mejores de España, en Segunda, la sexta Liga europea. Da miedo ver los equipos de las grandes ciudades. Este año han bajado Granada, Córdoba, Almería, ha subido La Coruña una ciudad de 300, 400, 500 mil habitantes. Salvo Eibar y Miranda de Ebro, son ciudades de 15.000 socios. El Huesca es un velero y con una vía de agua que va a luchar contra el Titanic. Vamos a intentar que se hundan más Titanic con el velero”.