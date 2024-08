Ángel Martín González: "Sabin Merino es una posibilidad"

Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, ha hablado sobre la situación actual de la plantilla y los posibles movimientos que puede hacer el club aragonés en lo que queda de mercado. "Hay posiciones muy claras en las que de momento no tenemos jugadores y hay que intentar cerrarlas cuanto antes. La principal es la de los delanteros, hacen falta mínimo dos delanteros que hagan goles. Estamos intentando acercarnos a gente para intentar cerrar alguna posición", afirma.

Una de las opciones que más ha sonado ha sido la del jugador del Real Zaragoza, Sabin Merino. "Es una posibilidad. No me gusta hablar de situaciones personales, ya que no ayudan nada. Es una de las opciones que puede haber en el mercado, pero tenemos una lista con 10 o 15 jugadores que pueden estar en una situación parecida", aclara.

También ha hablado sobre el canterano Sergi Armero, que está contando con minutos esta pretemporada. "Está haciendo una muy buena pretemporada. Decide bien y toma buenas decisiones. Está dejando detalles que están muy bien y demostrando que tiene un gran nivel para jugar a fútbol", dice.

Y en cuanto a alguna posible operación que se pueda cerrar, no ha querido mojarse en exceso. "En media hora te cambia todo y se estropea una operación por cualquier situación que no puedes manejar. Estamos trabajando y tocando muchos frentes para que alguno pueda salir", comenta.