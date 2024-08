El Huesca involuciona en Tarragona antes del estreno liguero (1-0)

No llegará el Huesca con las mejores sensaciones al inicio liguero ante el Elche. Los de Antonio Hidalgo cayeron en Tarragona ante el Nástic (1-0) en el último encuentro preparatorio en un choque que se decidió desde los once metros y en el que los aragoneses no tuvieron su día y volvieron a evidenciar su falta de gol.

Inició el Nástic el partido mucho más enchufado, con un par de acercamientos peligrosos, pero fue el Huesca el que tuvo la primera ocasión clara. Soko recogió un pase de Hugo Vallejo y tras una portentosa carrera de 50 metros no acertó a superar en el uno contra uno al portero de los catalanes. Cuando parecía que se entonaban los oscenses, Joan Oriol estrenaba el marcador transformando ‘a lo panenka’ un penalti cometido en una jugada que no parecía llevar demasiado peligro.

Desde entonces, el Huesca trató, sin demasiado éxito, de adueñarse de la posesión del balón, algo a lo que no quería renunciar tampoco un Nástic que estaba cómodo sobre el césped del Nou Estadi. Un disparo de falta de Vilarrasa y un cabezazo de Soko tras un buen centro de Gerard Valentín fueron las únicas opciones de los de Hidalgo para equilibrar el duelo en unos flojos 45 minutos en los que Hugo Vallejo fue el mejor de los visitantes.

Más de lo mismo

Salió con otra cara el Huesca tras el paso por vestuarios, más intensos y controlando más el ritmo del partido, pero esa iniciativa no se transformó en ocasiones. De hecho, con el paso de los minutos ese dominio desapareció y el partido entró en un tramo insípido en el que ocurrieron muy pocas cosas. Fue el Nástic el que estuvo más cerca de gol entonces, pero una gran parada de Dani Jiménez lo evitó.

Y fueron los catalanes los que siguieron mereciendo más ante un Huesca que daba la sensación de estar más cansado que su rival. Cuabdo faltaban diez minutos, una cabalgada de Joaquín, impreciso durante todo el duelo, terminó con un disparo que pudo despejar a córner Rebollo

Ni el clásico arreón final protagonizaron los de Hidalgo en un encuentro que acabó sin hacer demasiado ruido y con una conclusión que los dos equipos deseaban desde hace rato. De esta manera, y aun sabiendo de la nula importancia del choque, el Huesca deberá mostrar una cara bien distinta si quiere comenzar la Liga con una sonrisa.