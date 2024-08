Javi Hernández: 'Cuando te llama el Huesca es irrechazable'

Javi Hernández ha comparecido en rueda de prensa este miércoles para hacer oficial su presentación como nuevo jugador de la SD Huesca. El mediapunta ha aclarado por qué eligió venir al club oscense. "Cuando te llama el Huesca y encima cerca de mi casa es irrechazable. Un equipo de Segunda con un buen proyecto, pues lo tuve clarísimo".

El canterano del Espanyol da un salto de dos categorías, pero él tiene muy claro que está preparado para este reto. "Tengo muy claro que llevo muchos años trabajando para esto y me noto preparado. Sé que es un salto muy grande, pero es lo que me toca", afirma. Además, añade que la llamada del conjunto altoaragonés le sorprendió. "Al final es una apuesta bastante fuerte por un chico que estaba en 2ºRFEF y no tuve dudas de venir".

Este fin de semana debuta el equipo en la liga y así ve su posible debut en Elche. "Yo vengo aquí a trabajar y luego el míster debe decidir el once y los que juegan. Lo que depende de mí es trabajar cada día como el que más. A mis compañeros los veo con muchas ganas para el primer partido. Hay mucho ritmo y están preparadísimos", dice.

Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca, define así al quinto fichaje de la entidad azulgrana. "Es un mediapunta que maneja muy bien ambos perfiles, tiene un gran golpeo a balón parado y con el balón en movimiento. Creo que es un futbolista que no es fácil de encontrar y está preparado para dar este salto", reafirma.