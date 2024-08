La SD Huesca busca mantenerse en la senda del triunfo en El Alcoraz

El Huesca quiere seguir por la senda del triunfo y brindar la primera victoria en la presente temporada a sus aficionados en el Alcoraz mañana viernes a partir de las 21.30 horas ante el Deportivo de la Coruña tras su regreso a Segunda División, sumando otros tres puntos en su casillero.

En cuanto al equipo que puede jugar ante el conjunto deportivista se prevé que lo hagan prácticamente los mismos jugadores que vencieron la pasada semana en el campo del Elche, aunque es baja segura para este encuentro y los siguientes el defensa Miguel Loureiro, que sufre una lesión de grado 2 en el ligamento colateral medial de la rodilla derecha, pudiendo ocupar su puesto en el lateral derecho Toni Abad.

Es de prever que Hidalgo siga con la idea de mantener la portería a cero, jugando de forma defensiva como hizo el equipo en la pasada temporada y lo volvió a confirmar en el primer partido, aunque en casa el equipo azulgrana pueda verse forzado a querer llevar la iniciativa del juego empujado por sus aficionados.

En la portería, una vez despejada la duda en el primer partido de quién sería el portero titular, el entrenador del conjunto oscense ya se decantó por el guardameta Dani Jiménez en detrimento de Juan Pérez que también en la pasada campaña estuvo de suplente.

En la defensa es de prever que solo este el cambio en el lateral derecho por la lesión de Loureiro, y lo mismo se podría decir del centro del campo, con opciones para entrar de inicio en el partido Iker Kortajarena en el puesto de Javi Mier, aunque este es más creativo a la hora de distribuir el juego.

En la parte delantera también podría tener opciones de salir en el once titular el extremo Hugo Vallejo que no fue de la partida inicial ante el Elche, y también buscará su oportunidad en el once titular el delantero centro Sergi Enrich.

La alineación del Huesca podría estar formada por: Dani Jiménez, Toni Abad, Jeremy Blasco, Jorge Pulido, Vilarrasa; Sielva, Javi Pérez, Mier; Joaquín, Soko y Hugo Vallejo o Sergi Enrich.