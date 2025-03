Antonio Hidalgo: "Es el momento de que la afición nos empuje en la dificultad"

Antonio Hidalgo ha reflejado que el pinchazo del otro día en Tenerife "ya no vuelve, la derrota está ahí y ya no hay que darle más vueltas. Es muy importante limpiar las cabezas, saber en lo que somos buenos y poderosos y reforzar mucho al equipo. Hay que asimilarlo como parte del juego". La SD Huesca venía de una racha de 14 partidos sin perder en Liga, pero el técnico no quiere que esto afecte a sus jugadores y que la mentalidad siga siendo la misma que ha llevado al club a estar en la zona alta. "Tú tienes que coger lo que ha pasado en los últimos 15 partidos y puedes ver la brutalidad de lo que ha hecho mi equipo. Al final la derrota existe y tienes que convivir con ella, no darle demasiadas vueltas e ir a por lo siguiente, que en este caso el Levante, que es un equipo confeccionado para estar arriba del todo", comenta.

Las lesiones están lastrando mucho a la plantilla altoaragonesa, ya que para este encuentro ante el Levante no podrán estar Sielva, Javi Hernández, Javi Mier, Rubén Pulido y son duda Soko y Unzueta. "Ahora mismo no tenemos demasiados efectivos y eso nos tiene que hacer más fuertes mentalmente. Tenemos que empujar más, querer más, estar juntos y hacer más esfuerzos por el compañero si cabe", refleja. Por ello, Hidalgo quiere que este fin de semana la afición juegue su papel desde la grada para apoyar al equipo porque "es el momento de que nos empujen, es el momento de que estén con nosotros desde el primer minuto. Tienen que empujarnos en la dificultad, sobre todo ahora, cuando en cuanto a número no somos muchos disponibles. Si estamos todos juntos, ese plus nos dará muchísimo de cara al domingo".

El conjunto valenciano llega al Alcoraz como segundo clasificado y el entrenador altoaragonés es consciente de que "vamos a tener que hacer un partido muy serio, ser muy sólidos y saber que es un partido de Segunda División contra un rival que está en nuestra franja de puntos. Tenemos que competir como siempre lo hacemos para sacar los tres puntos". Para este encuentro sigue la duda de si Soko estará disponible por las molestias que viene arrastrando que ya la hicieron no jugar en Tenerife. "El otro día en el entrenamiento no se resintió para nada. Son situaciones que van pasando, molestias que tiene los jugadores y tenemos que ver el riesgo que queremos correr con él", indica. La suerte que ha tenido la entidad altoaragonesa es que Camerún no le ha convocado para este parón de selecciones, algo que agradece Hidalgo.