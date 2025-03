Patrick Soko persigue la historia de la SD Huesca

Si el rendimiento que está ofreciendo la SD Huesca en la que se vaticinaba como una de las temporadas más complicadas de su historia no era esperado por nadie, tampoco lo era la explosión futbolística y goleadora de Patrick Soko. De hecho, no se entendería ninguno de esos dos factores el uno sin el otro. El camerunés está siendo el líder de un equipo que ha encontrado en el futbolista una mina de oro que está rematando y poniendo la guinda al enorme trabajo del equipo altoaragonés.

Con el que anotó ante el Sporting de Gijón y que sirvió para iniciar la remontada, Soko suma ya 11 goles en la Liga, cifra a estas alturas que no tiene nada que envidiar a la de grandes estrellas históricas del club. El Cucho Hernández y Melero, con 16, son los máximos goleadores de la SD Huesca en una temporada en Segunda, un récord que, como el africano siga con el mismo nivel de inspiración, puede incluso arrebatarles.

Y eso que una dolencia muscular frenó por momentos su imparable campaña y amenazó con dejarle en el dique seco media docena de partidos, pero al final esa lesión se quedó en un susto para alivio de los altoaragoneses. Porque las semanas en las que Soko no está, el Huesca lo nota. Sin ir más lejos, la racha de tres derrotas consecutivas a la que los de Hidalgo pusieron fin ante el Sporting llegó en dos partidos en los que el camerunés no pudo jugar y el tercero, ante el Eibar, en el que Soko volvía a los terrenos de juego y no estaba todavía en plenitud física.

Aunque la historia del delantero en la capital oscense no ha sido un llegar y besar el santo. Soko llegó en 2022 y tras una temporada en la que, jugando de extremo, no destacó demasiado, fue cedido la pasada temporada a Primera RFEF, donde con el Ibiza sí que cuajó un buen año. Este verano regresó al Huesca y la precaria situación económica del club, sin mucho margen de maniobra en el mercado, propició que el africano pudiera tener un rol más protagonista que ha sabido aprovechar de la mejor manera, al nivel de haberse convertido en una de las estrellas de Segunda e incluso fue nombrado en el mes de diciembre mejor jugador de la competición.

La magnífica temporada de Soko ha llamado la atención de muchos equipos y eso, sumado a que finaliza contrato en junio y quedará libre a final de curso, lo convierte en lo que va a ser una de las piezas más codiciadas del mercado. Parece complicado que la SD Huesca pueda retener al camerunés. De hecho, parece que la única opción sería un hipotético ascenso a Primera División. Algo que sigue pareciendo muy complicado, aunque también era impensable la temporada que están protagonizando tanto el equipo como el futbolista.