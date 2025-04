Ignasi Vilarrasa: "La Liga no entiende de favoritos y más en un derbi"

Quedan tres días para que se dispute el derbi aragonés en la Romareda (21.00 horas) entre Real Zaragoza y SD Huesca. Ignasi Vilarrasa afirma que el conjunto altoaragonés "afronta con mucha ilusión este partido y sobre todo estando en la situación en la que estamos, jugar pudiendo meterte en un playoff es muy bonito". Aunque el carrilero asume que será un duelo difícil en todos los sentidos porque el equipo blanquillo se está jugando la salvación. "En un partido así no hay favoritos. Estos partidos, independientemente de la clasificación, son bonitos y tiene emoción. Al final es un derbi y ellos lo cogerán con muchas ganas y nosotros también. Ellos tienen un gran equipo, independientemente de su situación en la clasificación, y van a ir a ganar como nosotros. Será un partido bonito y nosotros tenemos que ir a ganar si queremos estar ahí arriba, sabiendo que ellos también tienen una urgencia máxima de puntos porque están en una situación delicada", comenta.

La clasificación indica que el equipo oscense está en una mejor dinámica y teóricamente podría partir con la vitola de favorito este domingo, pero Vilarrasa sabe que en esta categoría no existe esa etiqueta. "Ya hemos visto en Segunda que cualquier equipo puede ganar a cualquiera. La clasificación dice que nosotros estamos mejor, peor hemos ido a campos de equipos que estaban abajo y nos han ganado, hemos ganado a equipos que estaba mejor que nosotros. La Liga no entiende de favoritos y más en un derbi y más sabiendo que el Zaragoza tiene un grandísimo equipo", indica. Además, un triunfo dejaría a los altoaragoneses en una buena posición para seguir luchando en la zona alta, pero el carrilero cree "no será decisivo pero sí que puede ser un punto de inflexión si puedes llevarte los tres puntos porque eso meterá presión a los rivales".

El cuadro de Antonio Hidalgo llega con muchas bajas a este derbi y apenas cuenta con efectivos más allá del once inicial, pero el catalán refuerza la idea de que "si algo bueno tiene este grupo es que entre el que entre, el equipo compite. Todos los jugadores están preparados y el grupo humano es buenísimo. Es verdad que tenemos bajas sensibles que al final se notarán, pero lo bueno es que tenemos a todo el mundo enchufado y con ganas".

La pasada jornada fue muy dura para el Huesca, ya no solo por la derrota ante el Racing, sino principalmente por las tres expulsiones y la lesión de Dani Jiménez. "Lo más difícil del fin de semana pasado fue la sensación que no dejó en la cabeza. Estábamos haciendo un partido muy completo y hasta las expulsiones estábamos dando un nivel muy alto. Te vas con la sensación de que por no controlar esos pequeños detalles se te va un partido importante que te ponía muy arriba en la clasificación. Se te queda un poco la cara de tonto, pero lo bueno del fútbol es que en una semana tienes una revancha", señala.

El defensa era una de las dudas para este encuentro por su estado físico, pero él mismo ha confirmado que estará disponible. "Llevaba semanas arrastrando problemas en el pubis, pero llegué bien al partido y tuve buenas sensaciones. Al final tuve una acción en un despeje que forcé demasiado y tuve una hiperextensión de cadera. Pero me encuentro bien, me estoy recuperando y cogiendo fuerzas y para el domingo llegaré".