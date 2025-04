Antonio Hidalgo: "Vamos a luchar hasta el último instante por llegar hasta el ‘playoff’"

Al Huesca parece que le ha mirado un tuerto en cuanto a lesiones de jugadores y contratiempos con la plantilla disponible en estas últimas jornadas. Durante el derbi se retiró lesionado Sielva "debido a un pinchazo", Jordi Martín, sobre él dijo Hidalgo que "hay que esperar a que le hagan las pruebas y veremos a ver que tiene, pero estaba llorando" y en el descanso Javi Pérez pidió el cambio. Aunque el técnico oscense es consciente de que esto va a reforzar mucho más al grupo y no se van a rendir. "Somos muy poderosos en la parte mental, sobre todo, cuando competimos al límite. Tenemos bajas y todas estas situaciones nos van a unir mucho más tanto a nosotros como a la afición y vamos a competir hasta el último segundo para meternos en el playoff", afirmó.

Sobre el partido, el entrenador catalán comentó que "nos hemos atascado con balón no hemos estado finos y no hemos acabado especialmente bien la primera parte", pero se mostró orgulloso de la reacción de sus jugadores. "Nada más empezar te encuentras el gol y el equipo ha reaccionado muy bien asentándose mucho más en campo contrario. Hemos llegado incluso a tener ocasiones para ponernos por delante, pero incluso el Zaragoza ha podido llevarse el partido. Es una lástima no habernos llevado este partido", dijo.

Al Huesca le estaba costando un mundo puntuar fuera de El Alcoraz y dentro de que el empate no sirve para mucho, en lo que a tema clasificatorio se refiere, Hidalgo se queda con esa pequeña parte positiva. "Era importante sumar y más fuera de casa. Es evidente que de tres hubiese sido espectacular porque hemos hecho un partido enorme contra un gran equipo con mucho talento juntado a un ambiente increíble", indicó.

Gerard Valentín fue la figura en el bando oscense y el técnico lo refutó en sala de prensa. "Es capaz de ser diferencial en los unos contra unos y él sabe que esperamos muchas más veces al Gerard que se ha visto hoy. No paro de empujarle y de exigirle muchísimo más porque sabemos que es lo que nos puede ofrecer y es una pena que no nos haya dado la victoria con esa cabalgada", concluyó.