Pulido: "Seguir soñando pasa por ganar en Albacete"

Una de las novedades para la SD Huesca en el encuentro frente al Albacete será Jorge Pulido que se encuentra "con ganas de volver a ayudar al equipo. Tenemos cuatro partidos por delante, hay que mirar a Albacete y ojalá ganemos para ver las cosas diferentes. Hay que ir partido a partido, este es esencial. Estamos a cuatro jornadas y seguimos vivos que es lo importante".

"Este equipo en situaciones complicadas ha dado lo mejor de sí. Ahora no es que estemos en una situación complicada pero hemos tenido lesiones, sanciones, ha pasado todo lo que podía pasar en este tramo final. Quedan cuatro jornadas, muchos puntos por disputar. Sabemos lo difícil que es ganar. No será facil pero vamos con mucha ilusión", describía el capitán.

"Hay que seguir empujando cada entrenamiento y cada partido, eso nos ha traído hasta aquí. Estamos en una situación privilegiada. Pase lo que pase este equipo habrá hecho una temporada increíble ante la adversidad que había este verano. Hay que remar en cada partido para poder seguir soñando y pasa por este domingo en Albacete, que es un partido muy importante", insistía Jorge.

"El Albacete es un buen rival. Arriba tienen buenos jugadores pero se tiene que notar que el Huesca se juega lo que se está jugando. Ojalá podamos ver a un buen Huesca pero ellos después del resultado de este fin de semana vendrán con ganas de darle una victoria a la afición pero lucharemos para que no sea así. Tenemos que estar al mejor nivel para poder sacar algo. Estamos otra vez en buen momento, ojalá podamos el domingo sacar una victoria para seguir ilusionados ", señalaba sobre el partido en Albacete.

"El equipo está con ganas de luchar con todo hasta el final y ojalá se pueda dar. Llevamos meses sufriendo, intentando conseguir un objetivo y estamos a cuatro partidos de poder conseguirlo o lucharlo. Seguir con esa ilusión hasta el último día sería muy importante para todos", añadía el capitán.

Su expulsión ante el Racing

Sobre su expulsión ante el Racing, Pulido afirmó que "cuando pasan situaciones malas dentro del campo le da muchas vueltas. Después hablé de partido hablé con el árbitro porque no sabía si había hecho algo o no había hecho nada. Son situaciones que pasan dentro del campo, pero evidentemente hago un gesto que no tengo que hacer. Es una situación complicada porque te quedas dos partidos fuera y no puedes ayudar al equipo. He pagado por ello estando dos semanas fuera y y económicamente también, así que espero que no se vuelva a repetir".