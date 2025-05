El Huesca quiere apurar sus opciones de promoción en Albacete

A la SD Huesca se le ha ido complicando las opciones de entrar en la promoción de ascenso en las últimas semanas y en el Carlos Belmonte de Albacete este domingo (18.30 horas) apura las últimas, gracias también a la derrota del Almería en el último suspiro en Cádiz, para estar ahora a cuatro puntos de la sexta posición. Y es que el Huesca debe recuperar cuanto antes los puntos perdidos en las últimas jornadas, y para ello arriba a tierras manchegas.

La última derrota en casa frente al Oviedo la pasada jornada supuso un nuevo revés en las aspiraciones de los azulgranas de cara al ascenso, sobre todo por tropezar en la misma piedra ante un rival directo. Para el encuentro ante los manchegos a los altoaragoneses no les vale otro resultado que no sea sumar los tres puntos. Antonio Hidalgo tiene la baja del portero Juan Pérez, expulsado ante el Real Oviedo, pero recupera al capitán Jorge Pulido, tras cumplir los dos partidos de sanción por su expulsión ante el Racing. Por contra, tanto Javi Pérez como Ayman Arguigue estarán a disposición del técnico para disputar el partido. Se prevé que Hidalgo introduzca algunos cambios en la alineación y prácticamente pueda conformar el once que tan buenos resultados dio y que con el que no ha podido desde hace varias jornadas por lesiones y expulsiones.

Adrián Pereda, de estreno

Los cambios empezarán por la portería, donde no estando por lesión Dani Jiménez y con Juan Pérez sancionado, el que ocupará los tres palos será Adrián Pereda (Eloy Moreno será el meta en el banquillo), que debutó ante el Racing y jugó contra el Oviedo, pero que este domingo se estrenará en el once de inicio. Al centro de la defensa también regresará Jorge Pulido, en detrimento de Jérémy Blasco, mientras que en el centro del campo Javi Hernández, que ya disputó unos minutos en el último partido, también recuperará la titularidad.

"Tenemos que afrontar el partido con determinación y rabia porque no nos están saliendo las cosas como queremos, y tenemos que incidir en la solidez defensiva que teníamos antes. Tenemos que ir al límite y estar concentrados porque todo está muy igualado y los partidos se deciden por detalles", dijo en la previa Antonio Hidalgo sobre el partido contra los manchegos.

Mientras, el Albacete, con 51 puntos es probable que, incluso, no necesite ni sumar más para garantizarse la continuidad en la categoría de plata del fútbol español a falta de cuatro jornadas para el final, pero la escuadra castellanomanchega tiene como propósito lograr un triunfo que repare el daño causado por la última derrota. Afrontará este duelo con la baja segura del central Jon García, operado de una lesión en su rodilla izquierda y que se perderá lo que resta de campaña, y con las dudas por diferentes molestias de los centrales Pepe Sánchez y Javi Moreno y del delantero Higinio.

Alineaciones probables:

Albacete Balompié: Lizoain, Javi Rueda, Javi Villar, Lalo, Jaume Costa, Fidel, Riki, Ale Meléndez, Morci, Pablo Sáenz y Kofane.

SD Huesca: Pereda; Valentín, Loureido, Rubén Pulido, Jorge Pulido, Villarrasa; Sielva, Kortajarena, Javi Hernández; Soko y Enrich.

Árbitro: Mallo Fernández (Comité Vasco)

Estadio: Carlos Belmonte

Hora: 18:30.