Lasaosa no pierde "la esperanza" de que el Huesca se meta en el 'playoff'

«Difícil, pero no imposible». Con esas palabras, Agustín Lasaosa, presidente de la SD Huesca, aseguró que «no pierdo la esperanza» de que el equipo aragonés consiga el sexto puesto a final de Liga que le dé la posibilidad de pelear en el playoff por el ascenso a Primera División. «Lo vamos a luchar, no me cabe la menor duda», subrayó el dirigente, consciente de que los cuatro puntos que le separan del Almería son una brecha amplia quedando solo tres encuentros por disputarse.

Cuando parecía que el Huesca lo podía tener casi en la mano, la promoción se le ha complicado mucho en las últimas semanas: «En los últimos partidos hemos sufrido infortunios, lesiones, sanciones… Son demasiadas cosas negativas, pero la esperanza sigue ahí. Todavía hay posibilidades, nos quedan tres partidos y conociendo a los jugadores, los técnicos, la afición y el club vamos a intentar conseguir esos 9 puntos que nos quedan, luego veremos qué pasa».

Se le ponga la guinda del playoff o no, lo cierto es que para Lasaosa la campaña de la SD Huesca es sobresaliente. «No sé qué cantidad de tiempo ha pasado que no tenía un año tan tranquilo. Ha sido una temporada espectacular, hemos estado compitiendo entre los mejores tres cuartos de la temporada. Ahora se nos ha complicado un poco», valoró el presidente.

En busca de lo que sería casi un milagro, cualquier opción que les quede a los pupilos de Antonio Hidalgo pasa por vencer el próximo sábado en El Alcoraz al Elche. «Es una final. Veo a la gente animada, a pesar de la mala suerte que hemos tenido en anteriores partidos, sigue habiendo posibilidades. El visitante que viene es de lujo y no creo que haga falta animar a la afición porque sé que van a responder», afirmó Lasaosa.

Del mismo modo habló Toni Abad, protagonista de los oscenses en rueda de prensa. «El equipo tiene muchas ganas, ojalá el partido fuera mañana. El Elche tiene un gran equipo pero en la ida le ganamos y aquí en casa con nuestra gente somos muy fuertes y así lo hemos demostrado», subrayó el defensa. «Solo nos vale ganar y tenemos que ir a por el Elche», añadió el futbolista, que aseguró que están trabajando analizando los errores que los altoaragoneses cometieron en Albacete el pasado domingo.

«Fue un golpe muy duro pero la jornada se ha quedado igual que la empezamos, es verdad que con un partido menos. Lo que tengo claro es que este equipo va a luchar hasta el final mientras quede alguna posibilidad», remató Abad. n