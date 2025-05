Antonio Hidalgo: "Vamos a apurar todas las opciones para llegar al playoff"

Antonio Hidalgo, entrenador de la SD Huesca, mantiene su convicción de que todavía tienen posibilidades de alcanzar el playoff de ascenso y quiere que sus jugadores apuren hasta la última opción para conseguir hacerse con la sexta posición que ahora ocupa el Almería con cuatro puntos de ventaja y eso pasa por ganar en Cádiz este domingo (18.30 horas). "Afrontamos el partido, ante un Cádiz que nos pondrán las cosas muy difíciles, con muchas ganas y aunque no hay muchas opciones en estos momentos para llegar al playoff vamos a apurar todas las opciones para llegar a la última jornada a El Alcoraz para tratar de conseguir el objetivo", ha dicho Antonio Hidalgo. El Huesca está a cuatro puntos de la sexta plaza que tiene el Almería con 6 por disputarse.

Ante los gaditanos, el planteamiento del técnico azulgrana pasará por tratar de ir madurando el partido "ya que se decide por detalles", dijo el entrenador catalán, que también ha asegurado que los jugadores son conscientes de lo que está en juego en el Nuevo Mirandilla y saben que habrá que luchar hasta el final. "Los jugadores también están convencidos y entienden que hay que luchar hasta el final e ir al límite para sacar los tres puntos y trabajar como creemos que hay que hacerlo para que salga el partido como pensamos que puede salir", ha desvelado.

Sobre el Cádiz, que no se juega nada en este encuentro aunque será el partido de despedida ante su afición, Antonio Hidalgo sabe que será un rival difícil. "No han podido conseguir el objetivo pero todos nos jugamos mucho, el respeto, la profesionalidad porque también hay contratos en juego".

"Veo que la gente me quiere y trabajo para ganarme el cariño de todos pero ahora no podemos desviar la atención del momento. Aquí me dan un cariño brutal, pero ahora no podemos pensar en futuros individuales, lo importante es el del club"

Al ser jornada unificada de horarios todos los equipos que se juegan algo sabrán lo que están haciendo sus rivales directos. "Estaré concentrado en el partido pero seguro que nos llegarán noticias de otros resultados, aunque nosotros tenemos que afrontar el partido con la convicción que tenemos que sacar los tres puntos para volver al Alcoraz la semana siguiente y tener posibilidades para conseguir el objetivo", ha explicado.

Su futuro, en el aire

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre su continuidad en el club altoaragonés la próxima temporada. "Veo que la gente me quiere y trabajo para ganarme el cariño de todos pero ahora no podemos desviar la atención del momento. Aquí me dan un cariño brutal, pero ahora no podemos pensar en futuros individuales, lo importante es el del club", ha concluido.