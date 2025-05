Miguel Loureiro: "Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido"

La SD Huesca se ha descolgado justo al final de la batalla por la sexta plaza que da acceso al playoff de ascenso y Miguel Loureiro comenta que "evidentemente, queríamos llegar a la última jornada con opciones, pero no pudo ser y ahora solo pensamos en cerrar la temporada de una buena forma". Pese a esta decepción, el central azulgrana lo más importante es apreciar todo lo que se ha hecho en un año tan difícil. "Ahora es el momento de echar la vista atrás, de valorar todo lo que hemos hecho, que creo que ha sido muy bueno. Ha sido una temporada sobresaliente y tenemos que estar orgullosos de lo que hemos conseguido", dice.

El defensa hace un balance de la temporada muy positivo por haber estado hasta el final con la posibilidad de lograr llegar a la promoción. "Hemos hecho un esfuerzo muy grande y mantener esa buena línea también era muy complicado. Sabíamos la calidad de los equipos contra los que competíamos y, por detalles muy pequeños o situaciones anómalas, no hemos tenido ese punto que nos faltaba para seguir ahí enganchados. Creo que tenemos que estar orgullosos de que hemos estado toda la temporada luchando en esos puestos", indica. La afición llegó a soñar con el ascenso y el central entiende que "haya ese sentimiento de decepción, pero no creo que eso sea lo que lo que siente la gente. Al menos a mí, lo que me transmite cuando estoy por la calle, es más un sentimiento de agradecimiento y de orgullo".

Aunque la derrota frente al Cádiz fue la definitoria para caerse de la pelea, los batacazos ante el Albacete o Racing de Santander también fueron muy duras para la plantilla y Loureiro reconoce que "nos costó levantarnos", sin embargo, remarca la fuerza de este equipo para ser capaz de sacar una victoria contra un rival tan difícil como el Elche, "lo que me parece que es un buen ejemplo de lo fuerte que es este equipo"

"Muy satisfecho, siento que sigo evolucionando y creciendo como jugador, ya son más años en la categoría y estoy muy contento por cómo han ido las cosas, por haber conseguido el objetivo grupal y, sobre todo, por sentir que sigo mejorando y que sigo creciendo", comenta sobre su rendimiento en la presente temporada. Él mismo reconoce que no piensa en el futuro y "estoy súper feliz aquí y cuando haya que hablar, hablaremos con el club". Respecto a Antonio Hidalgo, que lo más probable es que no siga en el banquillo altoaragonés, afirma que "ha sido una pieza fundamental desde su llegada. El año pasado nos permitió conseguir la salvación y este año nos ha llevado hasta aquí. Es un entrenador fantástico, lo ha demostrado y nos ha ayudado muchísimo en todo".