Antonio Hidalgo no continuará en la SD Huesca: "Esta ciudad me lo ha dado todo"

Se confirma lo que era un secreto a voces para la afición de la SD Huesca y la entidad. Antonio Hidalgo no seguirá como entrenador del club oscense al término de la presente temporada, algo que ha confirmado él mismo en la rueda de prensa previa al partido frente al Eldense, último del curso. El técnico catalán ha confirmado que "es una decisión que creo que llega en el momento oportuno" y después del duelo de este domingo se cerrará su etapa al frente del conjunto altoaragonés tras llegar en octubre de 2023 para sustituir a Cuco Ziganda. "La SD Huesca quiere agradecerle su profesionalidad, su entrega y el respeto mostrado en todo momento hacia el club, la afición y la ciudad. ¡Gracias por todo, míster!", finaliza el comunicado de la entidad azulgrana.

Hidalgo ha comenzado su intervención visiblemente emocionado y agradeciendo a todas las personas que forman parte del Huesca, su familia y a la afición por estos años. "Soy un oscense más. Me habéis enseñado a no reblar. Hemos construido algo desde la ilusión desde el primer día que llegué. Esa ilusión que he visto por la calle a todo el mundo que me he encontrado. Mil gracias. Daros las gracias a todos. Se va un pitera. Muchas gracias a todos y encantado de formar parte de este club y de esta ciudad. Huesca es todo para mí. Habrá muchas ciudades muy grandes, pero me lo ha dado todo porque me ha dado la oportunidad profesional de volver al fútbol profesional", comenta.

Para el técnico "era el momento oportuno de decir adiós" después de haber cumplido con los objetivos que se tenían marcados. "He buscado llevar al límite a mis jugadores, que son la parte fundamental del proyecto. Entiendo que es el momento en el que ese límite lo llevo al extremo", dice el preparado catalán. Lo que más valora de la ciudad es que desde el principio "la gente ha creído en mí". Y refuerza agradeciendo todavía más a la capital altoaragonesa todo el apoyo brindado este tiempo. "No se va a alguien como mejor entrenador, creo que se va como mejor persona. Me habéis enseñado a luchar siempre, a no reblar como dice nuestro eslogan y se va alguien con muchísima gratitud, que solo puede dar las gracias por lo que me habéis dado", recalca.

Lo único que se le queda clavado es no haber llegado a esta última jornada peleando por la zona de promoción, pero "mis jugadores lo han dado todo, Son gente excepcional, que sienten mucho por su profesión y por el club, y hemos llegado hasta donde nuestro límite nos ha permitido". Por último se ha querido despedir de la afición y les manda este mensaje. "Solo puedo decirles que vengan mañana y que nos podamos despedir juntos. Son el motor, son el sentimiento del club. Y repito, que me han hecho sentir muy valorado al ver que la gente estaba tan ilusionada tanto el año pasado como este", concluye el técnico.

Antonio Hidalgo se despide de la SD Huesca después de una etapa que comenzó en octubre del año 2023 con la misión de salvar al club del descenso y que finaliza después de 79 encuentros en los que ha conseguido 31 victorias, 22 empates y 26 derrotas; habiendo conseguido los objetivos de la entidad altoaragonesa en sus dos temporadas en el banquillo.