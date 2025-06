Soko, Vilarrasa, Joaquín y Hugo Vallejo no seguirán en la SD Huesca

Tras la gran temporada de la SD Huesca, el equipo va a tener que afrontar una revolución. Tras la ya conocida marcha de su técnico, Antonio Hidalgo, Ángel Martín González, ha confirmado el adiós de Soko, Vilarrasa, Joaquín y Hugo Vallejo. "Nos sentamos en su día con sus agentes y han desestimado continuar con nosotros. Entiendo que cada uno tiene sus situaciones", aclaró el director deportivo de los altoragoneses."Tenemos que montar un esquema nuevo tanto de jugadores como de entrenador. Tenemos que hacer todo de nuevo otra vez", subrayó.

Sobre la búsqueda del nuevo técnico, Martín González aseguró que "estamos moviendo el árbol, pero no es fácil. Lo más importantes que el entrenador que venga lo haga convencido, venga con las ideas claras y con ganas de hacer cosas. Necesitamos un perfil a nivel personal parecido a Antonio. Luego en lo futbolístico no me quiero meter", explicó, aunque reconoció que "hay alguna situación avanzada.

De los futbolistas que acaban contrato, el director deportivo aseguró que existen "dos situaciones que tenemos pendientes ahora son Javi Pérez y Jeremy Blasco", por lo que la posibilidad de que sigan no está ni mucho menos descartada. Como tampoco está la de Sergi Enrich, del que dijo que "me encantaría que siguiera". De Javi Mier aseguró que su situación está encarrilada y su renovación pactada.

Martín González espera que no haya ninguna salida de los jugadores que tienen contrato "porque nos queda una base muy bonita en la plantilla. A partir de ahí espero que podamos hacer otra vez un equipo que compita bien". Sobre los hombres que vuelven cedidos, explicó que van a ir hablando uno por uno con ellos.

Además, el director deportivo hizo balance del notable curso del Huesca: "La temporada ha sido espectacular. Tanto el entrenador como los jugadores nos han dado alegrías continuas y han competido de maravilla. El arranque fue primordial, porque eso da mucha tranquilidad al día a día. Eso nos ha hecho firmar la temporada que se ha conseguido. Esto era impensable en verano cuando ni sabíamos si podíamos estar inscritos, si podíamos arrancar... Todo ha sido muy bonito y muy emotivo muchas veces. He disfrutado mucho de esta temporada desde mi lado", valoró.