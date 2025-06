Jérémy Blasco y Joaquín Muñoz se despiden de la SD Huesca

Las salidas de Jérémy Blasco y Joaquín Muñoz estaban más que cantadas durante este mercado veraniego y ambos se han decidido despedir del club oscense a través de sus redes sociales. El defensa se marcha después de tres temporadas en la entidad altoaragonesa en la que ha disputado 96 partidos y ha marcado 2 goles. El malagueño aterrizó hace seis campañas y ha jugado 135 partidos y ha anotado 15 goles y repartido 12 asistencias.

"Ha llegado el momento de cerrar una etapa muy especial en mi vida y dar paso a un nuevo reto profesional", comienza la carta de Blasco. "No es fácil poner en palabras todo lo que he vivido en este tiempo. Huesca es un hogar donde me he sentido querido y respetado, y sobre todo, he sentido el apoyo incondicional de una afición que nunca deja de creer", asegura el defensa. Además, no cierra la puerta a un posible regreso en el futuro a la entidad aragonesa: "me voy con el corazón lleno de gratitud. Seguiré apoyando al club desde la distancia y quién sabe... el fútbol da muchas vueltas". El jugador francés emprende una nueva aventura, después de rechazar la renovación, y todo parece apuntar a que seguirá su carrera en el fútbol polaco, más concretamente en el Radomiak Radom de la Primera División.

Joaquín Muñoz también se ha querido despedir del club y la afición a través de sus redes sociales. "Siento que ha llegado el momento de tomar caminos distintos y buscar un nuevo rumbo en mi carrera deportiva", comienza su escrito. "Escribo estas palabras con un nudo en el corazón, con 26 años me marcho con la conciencia tranquila porque nunca dejé de darlo todo por esta institución. Una pequeña parte de mi corazón siempre se quedará en esta ciudad, os deseo el mayor de los éxitos", finaliza.