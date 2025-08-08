Ángel Martín González: "Son jugadores con hambre y ganas de ser futbolistas"

En la presentación del defensa Hugo Pérez, el director deportivo de la SD Huesca, Ángel Martín González, ha hecho un balance de la situación del club azulgrana respecto a la plantilla y la pretemporada asegurando alguna incorporación más para el equipo a lo largo de la semana que viene.

Martín González reconoció que al principio creían que estaba todo solucionado con los primeros ocho fichajes pero que las situaciones que se le han presentado al club han ido complicando el mercado. “Ha sido un mercado difícil, pero en Segunda División es así”, admite.

Aunque también considera que están listos para el debut liguero y que los nuevos jugadores se han adaptado rápidamente a la forma de trabajar del conjunto altoaragonés: “Yo creo que estaríamos ya para empezar. Los jugadores que han venido se han adaptado muy rápido y creo que, en este momento, podríamos empezar el campeonato sin ningún problema. Siempre que podamos mejorar la plantilla lo vamos a intentar y seguramente la semana que viene haya alguna llegada más, pero en principio estamos muy bien”.

Hoy también se han conocido los nombres de dos salidas del equipo, Diego González y Gerard Valentín, que se suman a la reciente marcha de Loureiro. El técnico no se esperaba la decisión del gallego pero la considera entendible: “Él decidió ir a su casa. Era la ilusión de su vida, jugar en el equipo donde estuvo de pequeño en categorías inferiores”.

En cuanto a Gerard Valentín, que se marcha al Al-Wakrah SC, Martín reconoció que llevaba un tiempo sin entrenar con el equipo. También comentó el interés por el delantero Samuel Ntamack y que para él es “un futbolista de equipo, con calidad, que se apoya y juega bien. Nos puede dar muchas cosas”.

Sabe que la experiencia de las nuevas incorporaciones está siendo criticada por los aficionados pero no es algo que tenga en cuenta. “No me preocupa nada, me parece que están dando muy buen nivel. Hemos ganado a dos equipos de Primera en partidos difíciles. Son jugadores con hambre y ganas de ser futbolistas. En Segunda hacen falta piernas, ganar duelos y segundas jugadas, y creo que eso lo tenemos”, defiende el director técnico.

El técnico también ha reconocido de forma positiva el trabajo del entrenador, Sergi Guilló: “Desde el primer partido se está viendo lo que quiere con el equipo. Ha ido progresando, le veo muy bien, tranquilo y convencido de su idea. Llevamos seis partidos y solo hemos encajado un gol, eso ayuda a crecer”. Pero también añade su opinión respecto a las posiciones menos reforzadas en el campo: “Quizá en el centro del campo, por la situación de dos jugadores que pensábamos que iban a estar al principio, como Javi Mier, y se está alargando más de lo previsto”.