SD Huesca
Diego González deja el club azulgrana
La SD Huesca ha alcanzado un acuerdo para el traspaso del jugador a la AD Ceuta
La SD Huesca y la AD Ceuta han alcanzado un acuerdo para el traspaso del futbolista Diego González. El central de Vila-real cierra su vínculo con la disciplina azulgrana tras una temporada en la SD Huesca, en la que participó en 26 partidos anotando un gol y repartiendo dos asistencias.
El defensa ha firmado con el Ceuta, recién ascendido a Segunda División, hasta junio de 2026. Se trata del sexto zaguero que deja la plantilla, una línea que se ha reforzado últimamente con Hugo Pérez, del RCD Espanyol y Álvaro Carrillo, procedente del Eibar.
Desde el club "queremos agradecer a Diego González su profesionalidad y compromiso durante este tiempo, y le deseamos mucha suerte en esta nueva etapa".
