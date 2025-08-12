SD Huesca
Álvaro Carrillo: "Creo que puedo dar mi máximo nivel"
El nuevo defensa azulgrana, en sus primeras palabras como jugador de la SD Huesca
"Espléndida", así definía Álvaro Carrillo su llegada a la SD Huesca. "Me han recibido con los brazos abiertos", aseguraba el jugador en sus primeras palabras en El Alcoraz. El nuevo defensa azulgrana comparecía junto a Ángel Martín González, director deportivo de la entidad, apenas seis días después de anunciarse su fichaje. "Creo que puedo aportar mucho al equipo, y creo que vamos a hacer un buen año".
"Decidí venir aquí porque creo que es el sitio donde mejor me puedo adaptar, donde me han demostrado mucha confianza y donde creo que puedo dar mi máximo nivel", añadió.
Habló de su adaptación al equipo: "Está siendo todo muy fácil. Tanto los compañeros como el míster nos lo han puesto muy fácil. Tiene una idea de juego muy clara, y creo que he conseguido adaptarme muy bien a lo que propone", añadía Carrillo. "Me he encontrado una plantilla con muchas ganas y mucha energía. Que quiere ir, ganar y proponer. Creo que somos un grupo espléndido, como ya he dicho, que tenemos muchas ganas y mucha ambición".
El jugador mostró su ilusión por su llegada al conjunto oscense: "Estoy muy contento de estar aquí. Creo que esto es un paso hacia delante para mí y ahora mismo estoy con muchas ganas con de seguir creciendo, de seguir aprendiendo y de darlo todo aquí", apuntó. El central llega tras una temporada en la SD Eibar, donde tuvo su primer contacto con el fútbol profesional, después de formarse en la cantera del Real Madrid. "Es un año que he aprendido mucho, creo que me ha servido para ganar ese grado de experiencia que se necesita y nada, el futuro yo solo pienso en el día a día, en mejorar y en ser mejor jugador".
"Aunque lleve poco tiempo, puedo decir que veo un equipo con muchas ganas y mucha ambición y creo que este finde, aquí en casa con la afición, semana de fiestas, creo vamos a salir a darlo todo, a intentar darle una alegría a la afición", concluyó.
