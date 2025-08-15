Guilló, técnico del Huesca: "Estamos preparados para que los tres puntos se queden en casa"

Sergi Guilló, entrenador de la SD Huesca, debuta con el equipo azulgrana este domingo, en la primera jornada de LaLiga, en El Alcoraz ante el Leganés, y en la previa del choque se ha mostrado confiado de poder sacar adelante el partido, por la solidez defensiva que ha mostrado el equipo en las competiciones de pretemporada ante todo tipo de rivales.

"Estamos preparados y hemos hecho una buena pretemporada incluso con equipos de Primera División, y tanto en el aspecto físico como técnico estamos bien para afrontar el inicio de la temporada, aunque falta jugadores por llegar y completar la plantilla no debe ser excusa ni eso ni que se han ido jugadores importantes", ha manifestado Sergi Guilló.

Es pronto todavía para ver el estilo y la forma de jugar del Huesca, según ha reconocido el técnico, que, no obstante, se muestra satisfecho con el trabajo de pretemporada.

"Es pronto para ver el Huesca de esta temporada, pero hemos encontrado un fiabilidad atrás y con algunos toques nuestros además, pero lo que no se puede perder es esa fiabilidad que tenía el equipo, y ya retocaremos cosas y vamos a ir partido a partido", destacó.

El técnico del Huesca también ha comentado que no está nervioso por debutar en la categoría. "Estoy tranquilo y preparado y también los jugadores me dan tranquilidad", ha enfatizado.

Sobre el Leganés también piensa que es mejor enfrentarse al principio de temporada al no estar confeccionados los equipos más fuertes, y aunque cree que el equipo madrileño va a ser de los que "van a estar arriba por la capacidad que tienen de plantilla y presupuesto", confía en que los tres puntos del domingo se queden en casa.

Del rival madrileño Guilló, destaca su capacidad de juntar "diferentes estructuras", de contar con jugadores físicos, con delanteros diferenciales y con futbolistas "muy importantes" que le obligarán a hacer ajustes y que crearán "muchas fases en el partido" que les hará "jugar con cinco atrás o variar" aunque ha reconocido que se siente más cómodo con cinco como hizo en el Mérida el año pasado.

Sobre los jugadores que estarán disponibles para este encuentro y los que aún pueden llegar, el entrenador del equipo azulgrana ha informado de que para el domingo los únicos con los que no podrán contar serán Javi Mier y Jordi Martín y respecto a la configuración de la plantilla ha pedido "paciencia hasta que se cierre el mercado" porque "aún tienen que venir jugadores" y la dirección deportiva "sabe lo que hace falta".